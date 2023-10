Billie Eilish sorprende al decir cuál es para ella "la canción más estúpida del mundo"

Billie Eilish ha sorprendido a todos sus fans al declarar que su gigantesco éxito de 2019 Bad Guy es "la canción más estúpida del mundo" durante una aparición en Jimmy Kimmel Live.

Durante una entrevista junto a su hermano Finneas en el popular programa de entrevistas estadounidense, que recientemente volvió al aire tras el fin de la huelga de guinistas en Hollywood, Kimmel preguntó a la cantante si había alguna canción en su catálogo anterior que la hiciera sentir un poco de "cringe".

En respuesta, Eilish admitió: "Bueno, objetivamente, Bad Guy es como la canción más estúpida del mundo" pero luego puntualizó sobre el single del disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go que "Pero es realmente buena. Dios mío, no te quedes sin aliento".

Mientras el público se reía de su confesión, Eilish explicó: "Pero es como si tuvieras que entenderlo. Tienes que tener humor. Esa canción es "Estoy troleando". Se supone que esa canción es ridícula, pero es divertida porque es tonta". Después dijo: "Es literalmente como "Duh". ¿Qué significa eso?" para reforzar su punto de vista sobre la canción.

Luego, Kimmel tranquilizó a Eilish diciendo que "funciona" y que a todo el mundo "les encanta el 'Duh'", a lo que ella respondió: "Bueno, definitivamente funciona".

En la misma entrevista también hablo sobre la experiencia de irse de tour con sus padres presentes y sobre la reacción de los fans a What Was I Made For?, la canción que hizo para la banda sonora de Barbie. "Cuando la canción empezó a tener vida propia allí, pasé una noche despierto hasta tarde mirando todos los videos", comentó.