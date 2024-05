Bizarrap se junta con Lismar para regresar a sus orígenes, pero no logra convencer

De un tiempo a esta parte, parece que Bizarrap no logra convencer a su público. Algunos alegan que el productor argentino está estirando demasiado la misma fórmula. Otros argumentan que Biza está falto de ideas y que, además, se ha alejado de sus orígenes. Lo más probable, sin embargo, es que el hechizo creado por la excelente maquinaria de marketing que es el proyecto Bizarrap se esté disipando y nos estemos dando cuenta de la realidad: el argentino es un beatmaker del montón.

Quizás porque sus golpes cada vez están teniendo menos pegada, Bizarrap ha decidido regresar a sus raíces para su Music Session #60. En ella ha contado con Lismar, una artista dominicana poco conocida en comparación con la mayoría de los últimos invitados del argentino. Además, Biza ha optado por alejarse del sonido más orientado a la electrónica más rancia por el que ha apostado desde hace un tiempo. Así pues, la session número 60 resulta mucho más interesante que las anteriores, desde luego.

Eso sí, la session no viene sola, ya que, al igual que ocurría con la de Nathanael Cano, está acompañada de otro tema. Dicho track se titula Subió la Temperatura y podemos afirmar que es bastante más redondo que el tema de la propia session. El videoclip que acompaña a la canción tampoco decepciona, mostrándonos una especie de homenaje a los videojuegos de la época de PlaySation 1.

En definitiva, Biza ha mejorado respecto a sus anteriores sesiones, pero, no obstante, no es capaz de recuperar la frescura de antaño. Y es normal, no podemos culparle: al fin y al cabo, todas las fórmulas envejecen. El problema es que el argentino no está sabiendo adaptarse a los nuevos contextos. Aún así, este intento junto a Lismar es lo más interesante que ha hecho en mucho tiempo y apostar por una artista poco conocida, cuando fácilmente podría estar colaborando con cualquiera de los más pegados, siempre es algo de aplaudir.