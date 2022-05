Bono y The Edge actúan por sorpresa en el metro de Kiev

Bono y The Edge actuó por sorpresa el domingo 8 de mayo en el metro de Kiev. En redes, el grupo confirmaba que ha viajado a la capital ucraniana por invitación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, "como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano".

El concierto tiuvo lugar en la estación de metro de Khreschatyk, donde no paraban de sonar las sirenas de alarma antiaérea debido a los numerosos bombardeos por parte de la armada rusa que no paran de golpear con fuerza la capital.

Como no podía ser de otra manera comenzaron con el himno antibélico ‘Sunday Bloody Sunday’ y después recorrieron la trayectoria dicográfica de U2 deteniéndose en algunas de sus canciones más conocidas. ‘Vertigo’, ‘With or Without You’, ‘Pride (In the Name of Love), ‘Walk On’, ‘Angel of Harlem’ o ‘One’ han formado parte del recital.

Bono y The Edge también versionaron‘Stand By Me’ hasta en dos ocasiones, y en una de ellas les acompañaba un soldado de las fuerzas armadas ucranianas, como se ve en las imágenes que se han hecho virales en las redes.

Durante el concierto, Bono lanzó una proclama que el pueblo agradecía con una gran ovación;"todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz» y «el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad".

Bono también ha hecho referencia a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su poderoso vecino británico. "Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz", ha añadido.