Britney Spears critica el homenaje de Sabrina Carpenter en los VMAs por "besar a un alien"

Britney Spears, quien ha sido una figura icónica en la historia de los MTV Video Music Awards, no quedó impresionada con el reciente homenaje que le rindió Sabrina Carpenter durante la edición 2024 del evento. Aunque Spears no siguió la transmisión en vivo, sí vio algunos clips de la actuación de Carpenter, en especial el momento en que esta besa a un alien en el escenario. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Gimme More expresó su desconcierto sobre la elección artística de la joven cantante.

En un video publicado en redes sociales, Spears confesó no entender la decisión de Carpenter de "besar a un alien" durante la interpretación de su éxito Taste, preguntándose por qué no optó por besar a una chica, haciendo una clara referencia al icónico beso que ella misma protagonizó con Madonna en los VMAs de 2003. Aunque Spears destacó que "adora" a Carpenter y es admiradora de su trabajo, la ex estrella del pop de los 2000 no pudo ocultar su sorpresa ante lo que calificó como "un momento muy raro".

El tributo a Spears por parte de Carpenter incluyó un fragmento del clásico Oops!... I Did It Again en su actuación, además de una recreación del famoso astronauta que aparece en el videoclip de la canción. Pese a este homenaje, el beso con el alien fue el detalle que más captó la atención de Britney. "No entendí esa parte", comentó la cantante en su video de Instagram, donde también mencionó que la actuación en general la dejó "un poco incómoda".

No obstante, Spears también mostró gratitud hacia Carpenter por haberla mencionado en la alfombra roja, admitiendo que "a veces olvida" que sigue siendo una figura pública de relevancia. "Me hizo sentir cool", comentó entre risas y añadiendo un toque de humor a la controversia.