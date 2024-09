Sabrina Carpenter desvela todos los secretos de su rumoreado triángulo amoroso con Shawn Mendes y Camila Cabello en su nuevo álbum Short'n Sweet

El reciente lanzamiento de Short’n Sweet, el nuevo álbum de Sabrina Carpenter, ha causado revuelo no solo por su calidad musical, sino también por las revelaciones que parecen esconderse entre sus letras. Sabrina ha sorprendido a todos al abrir su corazón sobre las relaciones que más la han marcado. Y aunque la cantante no menciona nombres directamente, las referencias son claras al triángulo amoroso entre ella, Shawn Mendes y Camila Cabello, y las pistas que ha dejado en sus canciones son imposibles de ignorar.

El inicio del triángulo amoroso

Para entender esta historia de amor y desamor, es necesario remontarse al año 2019. Fue en ese momento cuando Shawn Mendes y Camila Cabello hicieron pública su relación, tras años de especulaciones y colaboraciones musicales que ya habían insinuado una química innegable entre ambos. Su single Señorita se convirtió en el himno de su amor, y durante un tiempo, todo parecía perfecto. Al mismo tiempo, Sabrina Carpenter estaba en un momento crucial de su carrera, lanzando música y protagonizando diversos proyectos en cine y televisión.

Sin embargo, a pesar de que Shawn y Camila parecían inseparables, las cosas comenzaron a desmoronarse en 2021. Después de dos años juntos, la pareja anunció su separación, aunque dejaron claro que seguirían siendo amigos cercanos. Este anuncio sorprendió a sus seguidores, pero lo que nadie esperaba era que, poco después, Sabrina Carpenter entraría en escena.

La relación de Sabrina y Shawn

A finales de 2022, los rumores comenzaron a correr, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes habían sido vistos juntos en París. Lo que inicialmente parecía una coincidencia pronto se convirtió en noticia cuando ambos fueron fotografiados saliendo del mismo hotel. Aunque en ese momento solo eran rumores, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre las dos estrellas.

Las cosas se confirmaron poco después, cuando Sabrina y Shawn fueron vistos en varias fiestas y eventos en Los Ángeles, aunque siempre intentando mantener un perfil bajo. Sin embargo, las miradas cómplices y las salidas nocturnas eran imposibles de ignorar. Incluso sus representantes confirmaron que estaban saliendo, aunque preferían mantener su relación fuera del foco mediático.

Pero la felicidad de esta nueva pareja fue breve. Apenas unos meses después, en abril de 2023, comenzaron a circular fotos de Shawn Mendes y Camila Cabello juntos de nuevo, esta vez en el famoso festival de Coachella. Los rumores de una posible reconciliación entre ambos no tardaron en surgir, y el ambiente se volvió tenso. Para Sabrina, esta situación fue devastadora, y las letras de su álbum Short’n Sweet parecen reflejar el dolor de ver a Shawn volver a los brazos de su ex.

La reconciliación de Camila con Shawn

Después de ser vistos juntos en Coachella, Shawn y Camila continuaron avivando rumores de reconciliación. En mayo de 2023, durante un concierto de Taylor Swift, la pareja fue captada en un momento íntimo mientras Taylor interpretaba su balada Lover. Este gesto puso fin a las especulaciones y confirmó lo que Sabrina ya temía: Shawn había regresado con su primer amor.

En una entrevista, Camila mencionó que había terminado una relación el 3 de junio. Estas palabras fueron interpretadas como una referencia a Shawn, así que su vuelta fue bastante corta durando apenas unos meses.

El cantante, por su parte, ha sido más reservado al hablar de esta etapa de su vida. En un pequeño concierto, admitió que durante la creación de su nuevo álbum había pasado por un proceso de introspección. En una confesión que sorprendió a muchos, afirmó que estar con alguien más que no fuese Camila se sentía como una mentira para él mismo.

El nuevo álbum de Sabrina Carpenter

En Short’n Sweet, Sabrina no se anda con rodeos. Aunque nunca menciona nombres, las referencias a su relación con Shawn Mendes y la irrupción de Camila Cabello son evidentes en varias de sus canciones. En Coincidence, Sabrina canta sobre la confusión y la traición que sintió cuando Shawn, que parecía comprometido con ella, comenzó a alejarse para volver a su antigua relación.

Otra canción que ha llamado la atención es Sharpest Tool, donde Sabrina habla de ser "dejada en la oscuridad" mientras la persona que ama busca consuelo en otra persona. Esta canción ha sido interpretada por muchos como una referencia directa a cómo Shawn la dejó repentinamente para volver con Camila.

Pero en la canción donde Sabrina no se corta ni un pelo es en Taste, donde, habla todo el rato de manera irónica, y por qué no decirlo juguetona, sobre cuando Shawn volvió con Camila. El videoclip del tema no se queda atrás, en el aparece Jenna Ortega interpretando a una mujer que claramente podría ser una versión de Camila Cabello por su evidente parecido. Ambas pelean por un chico que también tiene una clara similitud a Shawn Mendes. Pero al final todo acaba con un final feliz entre ellas donde se hacen amigas. Esperemos que en la realidad pase algo parecido y no haya mala relación entre estas dos grandes artistas.