Shawn Mendes y Camila Cabello: el beso en Coachella que confirmaría que son novios de nuevo

El festival de Coachella está dando mucho de lo que hablar, y no solo por sus fantásticos shows: desde la aparición de Rauw Alejandro en el concierto de Rosalía hasta el controvertido mensaje de Bad Bunny sobre Harry Styles, parece que los amantes del cotilleo están teniendo mucho material del que tirar estos días. Shawn Mendes y Camila Cabello también se habrían sumado a la lista de momentos virales de este festival, después de que fueran captados en vídeo dándose un beso. Esta sería la confirmación de que son novios de nuevo, después de casi año y medio de su sonada ruptura.

En su momento, tanto Shawn Mendes como Camila Cabello dejaron claro que su relación se acababa en muy buenos términos, y que seguirían siendo amigos. Ninguno de los dos ha dedicado palabras especialmente duras al otro desde entonces, y a pesar de que a ambos se les ha emparejado con otras celebrities recientemente (como es el caso de Sabrina Carpenter, que estuvo quedando con Shawn hace apenas unas semanas), parece que esos intentos de relaciones no habrían terminado de cuajar. Dicen que uno siempre vuelve al lugar en el que fue feliz, y parece que, en este caso, Camila Cabello y Shawn Mendes no han tenido dudas de cuál es el lugar en el que quieren estar.

Por supuesto, no fueron pocos los que, en su momento, se alegraron de que esta relación terminase, pero parece que aquellos que entonces celebraron su ruptura tendrán que llevarse un gran chasco. Siempre es posible que esta segunda oportunidad que se han dado Shawn Mendes y Camila Cabello no funcione, pero tras tantos años de confianza y complicidad, de lo que no cabe duda es de que son muy importantes el uno para el otro. ¡Así que solo queda desearles lo mejor en esta nueva etapa que, por lo que parece, acaban de empezar!