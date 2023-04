Bad Bunny cierra Coachella con una puya a Harry Styles, y los fans cargan contra él

Bad Bunny no para de encadenar una cancelación con la siguiente, pero su relevancia sigue siendo tan grande como para que millones de personas sigan hablando de cada uno de sus gestos. El último de ellos ha cabreado especialmente a los fans de Harry Styles, después de que el artista decidiera cerrar su show de Coachella con un tuit bastante controvertido: "Benito podría hacer 'As It Was', pero Harry nunca podría hacer 'El Apagón'". Su decisión de compartir este tuit tan concreto a pantalla completa en pleno festival no ha sentado nada bien a la mayoría de los que se han enterado de lo que hizo, y así ha empezado una nueva oleada de 'hate' contra el artista.

Aunque no cabe duda de que tener confianza en uno mismo es un rasgo muy importante, expresarla a través de la comparación con otros artistas es un gesto que puede generar un gran 'backlash'. Si bien es cierto que este tuit se puede entender como una puesta en valor de la cultura puertorriqueña, y de cómo esta es inimitable, al contrario que el pop comercial, estaba claro que los fans de Harry Styles no iban a estar nada contentos con esta pequeña puya.

No se puede poner en duda que Bad Bunny se ha convertido en uno de los referentes musicales de su generación y en una persona muy influyente, pero puede que precisamente por eso no necesite recurrir a este tipo de 'beefs' para tener un momento viral y que se aprecie su aportación a la música. Observando los comentarios que han surgido al respecto de este tema, prácticamente nadie ha defendido su actitud, y son muchos los que se han terminado de posicionar en contra de Bad Bunny, después de varios escándalos de este estilo. Ahora, muchos de sus fans (o antiguos fans) han mostrado sus deseos de que recapacite y recupere la humildad que tuvo en el pasado.