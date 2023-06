¿Camila Cabello y Shawn Mendes han roto de nuevo? Los rumores que han entristecido a los fans

Shawn Mendes y Camila Cabello son una de las parejas de popstars más queridas de los últimos años, y su separación fue un verdadero shock para muchos de sus fans a finales de 2021. Desde entonces, ambos se han dejado ver con otras personas, pero hace cerca de mes y medio sorprendieron a muchos cuando se comprobó que habían decidido darse una segunda oportunidad. Por desgracia, este regreso podría haber durado muy poco, ya que han salido a relucir varios rumores que indicarían que van a seguir sus caminos por separado, definitivamente.

No hay que olvidar que estos no son más que rumores, y que habrá que esperar a ver cómo son las próximas apariciones públicas de ambos para comprobar si son novios o no. Es poco probable que ninguno de los dos publique un mensaje confirmando o negando estos rumores, como sí hicieron en 2021, ya que en ningún momento han hablado públicamente de que se hubiesen dado otra oportunidad. Fueron las fotos de los paparazzis las que hicieron que todos sus fans se enterasen de que estaban saliendo juntos otra vez; en estas seis semanas no han publicado ni una imagen de los dos en redes.

Si esta separación es real y final, lo único que queda por hacer es desear que los dos puedan continuar con sus vidas felices por separado, y con la seguridad de que esta historia de amor debe quedar en el pasado. ¡A veces hace falta probar las cosas más de una vez para saber con seguridad que no es algo que quieras tener en tu vida! Los dos llevan tiempo sin lanzar demasiados proyectos musicales, así que puede que este momento les sirva para dejar salir toda su creatividad y volver con música de impacto.