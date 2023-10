MEMORIAS

Britney Spears sube una foto sin ropa a Instagram y explica el motivo por el que le encanta posar desnuda

La cantante norteamericana publicó recientemente su libro de memorias, The Woman In Me, en el que relataba algunos de los episodios más dolores de su vida y en el que también desvelaba el motivo por el que le encanta publicar fotos desnuda en Instagram.