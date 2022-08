Britney Spears vuelve a la música de la mano de Elton John y 'Hold Me Closer'

Tras años de espera, los fans más clásicos de Britney Spears están de celebración. Por fin pueden aparcar los discos que acumularon durante su adolescencia y escuchar algo más novedoso y con un sonido mucho más moderno: la cantante regresa junto a Elton John para el lanzamiento de 'Hold Me Closer', una canción que ahonda en un trend más que extendido como es el regreso de la música disco setentera. Apenas unas horas después de esta colaboración sorpresa, Britney Spears se ha convertido en tendencia en las redes, y es probable que, con las horas, la canción acumule una cantidad notable de escuchas.

Eso sí, este regreso ha dejado un regusto agridulce en los fans más fieles de la cantante. Por un lado, se alegran enormemente de que haya decidido regresar a la industria musical después de tantos años de parón, y es una gran noticia que haya colaborado con un gran artista tan establecido como Elton John. Además, 'Hold Me Closer' muestra una faceta vocal de Britney pocas veces vista hasta la fecha, y no cabe duda de que ayudará a diversificar el catálogo de canciones disponible de la cantante.

Pero, por otro lado, muchos se han sentido decepcionados con que haya hecho su regreso de una forma tan discreta y tan poco promocionada. La canción no es especialmente ambiciosa ni cuenta con los elementos adecuados para atraer al público más mainstream, y ni siquiera ha sido lanzada con un videoclip que la acompañe (aunque puede que llegue más adelante). En general, los fans han sentido que, tras tanta expectación por su regreso, el resultado ha sido bastante 'underwhelming'.

Sea como sea, lo más seguro es que este no sea más que el primer paso en el regreso de Britney Spears a su actividad profesional, y no hay que perder todavía la esperanza en que la cantante sea capaz de traer grandes hits como los que publicó en el pasado. ¡O puede que simplemente le apetezca un cambio de aires y se centre en producciones menos ambiciosas pero más artísticas como 'Hold Me Closer'!