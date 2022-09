¿Es Bruno Mars hijo de Michael Jackson? La teoría más loca de Internet

Haciendo alusiones a Encarnita, la señora del Baptisterio Romano del Siglo I, ¿a quién no le va a gustar una teoría conspirativa? Es la gasolina de nuestra vida. ¿Es Nicolas Cage un vampiro? ¿Fueron reales Los Beatles? Y la favorita: ¿Avril Lavigne está muerta y fue reemplazada por una doble? Estos días ha vuelto a dar que hablar un tema que lleva años en boca de todos y que tiene que ver con el Rey del Pop Michael Jackson y uno de los mayores artistas del momento, Bruno Mars.

Empezamos por, prácticamente, el principio: según varias fuentes de dudosa procedencia, Michael Jackson concedió una entrevista en 1986 en la que afirmaba que tenía un hijo de un año, pero no quería exponerlo a la prensa. Casualmente, Bruno Mars nació en 1985.

Esta trama del hijo que tuvo en 1986, dicen, está relacionada con la canción de 'Billie Jean'. Aunque escuchándola bien, parece que el propio Michael Jackson lo desmiente: "Billie Jean no es mi amante, es solo una chica que afirma que lo soy, pero el niño no es mi hijo". Gracioso, pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro.

Es sabida por muchos la predilección que tenía Michael Jackson por la película de Disney 'Peter Pan'. Llegó a afirmar que quería poner a su primogénito el nombre de Peter, en honor al personaje principal. ¿Cómo se llama Bruno Mars en realidad? Peter Gene Hernández.

Dejando aparte que hay montajes fotográficos como los que vemos abajo, y que muestran un gran parecido entre ellos, Bruno Mars siempre ha afirmado que solo hay un Rey del Pop y ese es Michael Jackson, y que para él ha sido una fuente de inspiración en su carrera musical.

Puede que lo anterior fuesen meras casualidades, pero lo que contamos ahora es verdaderamente curioso: ¡el ex-productor de Bruno Mars, Phillip Lawrence, confirmó ni más ni menos esta teoría! Y misteriosamente, fue despedido a las pocas semanas, o al menos dejó la gira de Bruno Mars por una "lesión".

Por último, hay otros dos detalles: el primero es que Bruno Mars firmó con la discográfica de Michael Jackson justo el mismo año que falleció. En el funeral del artista se dijo que su hijo mayor estaba presente, y como habréis podido intuir, Bruno Mars estaba allí. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ya que el funeral fue multitudinario.

Tras una investigación a fondo, estos son los datos que disponemos sobre esta teoría que ha vuelto a dar que hablar en redes; pero como bien se dice, que cada cual saque sus propias conclusiones.