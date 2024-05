Calvin Harris desvela en México su próxima canción junto a Miley Cyrus

Calvin Harris cerró el festival Tecate Emblema 2024 y sorprendió a todos sus fans mexixcanos, y a todo el mundo, con un adelanto de su nueva canción con Miley Cyrus.

Durante su presentación el pasado sábado 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el DJ le regaló a miles de mexicanos un adelanto de su más reciente colaboración a lado de la ganadora del Grammy, Miley Cyrus.

Calvin Harris pinchó la misteriosa canción, titulada Ocean, durante el concierto. "¡¡¡Tengo que tocar una nueva canción en Méxicooooo!!!" subtituló este video de la actuación, junto con un emoji de ola, que ha subido a Instagram.

El DJ compartió este video de 50 segundos en las redes sociales el miércoles (1 de mayo) que presenta un fragmento de esta canción inédita con temática playera con la voz principal de Miley Cyrus.

"Estábamos bailando, estábamos salvajes en el océano", canta la artista con una suave guitarra acústica, que luego se transforma en un brillante ritmo de EDM. "Cuando la multitud me rodea, todavía eres todo lo que veo", continúa diciendo.

La canción podría ser una seria candidata a canción del verano y sumarse a la larga lista de éxitos y grandes colaboraciones de Calvin Harris que incluye Bouce junto a Kelis, I Need Your Love junto a Ellie Goulding, This Is What You Came For junto a Rihanna y One Kiss junto a Dua Lipa.