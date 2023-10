El cambio de look de Dua Lipa: su nuevo pelo rojo despierta rumores de crisis de pareja

Terminar una relación casi nunca es un proceso fácil de llevar, y son muchos los que, para gestionarla mejor, deciden dejar atrás todo aquello que les recuerde a la pareja con la que han terminado. Eso incluye, en muchas ocasiones, la propia imagen, de ahí que haya quienes deciden cambiar su look para empezar de cero una nueva etapa, y no reconocerse en el espejo como la persona que eran durante su pasada relación. Hay quienes se cortan un buen tajo de pelo, y otros prefieren teñirlo de algún color especial. Dua Lipa acaba de sorprender a sus fans con un cambio de color de pelo a rojo, y eso ha hecho que se la compare con otras muchas compañeras cantantes que tomaron esa misma decisión justo antes de romper con sus parejas.

Rosalía, Tini, Karol G y Shakira son cuatro de los casos más recientes sobre este cambio de color de pelo que tan mala suerte trae en el amor. Por desgracia, el rojo también es uno de los colores más elegidos cuando a alguien le apetece llevar a cabo un cambio de look, así que, si efectivamente se trata de una maldición, es probable que las relaciones destrozadas por este fenómeno sean incontables.

Más allá de las bromas al respecto de las maldiciones, lo cierto es que el cambio de look de Dua Lipa ha generado reacciones enfrentadas entre sus fans: aunque hay quienes la ven guapa de cualquier manera, muchos han señalado que este color de pelo no encaja demasiado con su tono de piel, y que esperan que esta fase dure lo menos posible. No se sabe si esta melena roja formará parte de los próximos lanzamientos de la cantante, o si será un simple experimento durante su descanso, fuera de la industria. Al menos, parece que se ha decantado por un tono de rojo bastante oscuro, ¡así que no habrá que lamentar demasiados daños por las decoloraciones agresivas!