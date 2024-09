Chappell Roan confiesa en su entrevista más reveladora que no quiere ganar un Grammy: "Estoy casi esperando no ganar"

Chappell Roan ha irrumpido en la escena musical de forma arrasadora. Su estilo provocador, su energía en el escenario y su capacidad para conectar con sus seguidores la han convertido en una de las artistas más prometedoras del panorama actual. Con éxitos como Pink Pony Club y una estética que recuerda al pop de los 2000, la artista no ha parado de petarlo en los últimos meses. En su última entrevista, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, ha dejado a muchos boquiabiertos con sus declaraciones.

En la revista The Face, Chappell Roan no se andaba con rodeos al confesar que ganar un Grammy no está en su lista de deseos. "Estoy casi esperando no ganar", declaró la cantante, que ha sido señalada como una de las posibles nominadas en la categoría de Mejor Nueva Artista. "Si gano, será como... 'Venga chicos, lo logramos y no necesitamos ganar, adiós'. Así, no tendré que hacer esto de nuevo", confesó con una mezcla de humor y sinceridad.

Chappell Roan explicó que, a pesar de lo que significaría un premio tan prestigioso para cualquier artista, su prioridad está muy lejos del reconocimiento de la industria. Su objetivo principal es mantenerse sana mentalmente y hacer de su carrera algo que se mantenga a largo plazo, un reto que admite no está siendo fácil. "Este negocio prospera en la enfermedad mental, en el agotamiento, en trabajar hasta la extenuación", dijo la artista, quien se ha sincerado sobre sus propias luchas con la salud mental. "Cuanto más te sobrecargas, más creces. Es una locura."

Además, la joven estrella habló sobre lo abrumador que se ha vuelto el ritmo de la fama. A pesar de los buenos momentos que disfruta con sus fans, también se enfrenta a situaciones incómodas y peligrosas, como el acoso en aeropuertos y la invasión de su privacidad por parte de paparazzi y seguidores obsesionados. Roan relató un reciente incidente en el que dos hombres la acosaron por no querer firmar autógrafos en un aeropuerto. "Es como un exmarido abusivo", comparó la artista, describiendo el asfixiante efecto de la fama.

A pesar de todo, la cantante sigue comprometida con su música y, lo más importante, con crear un espacio donde sus seguidores se sientan libres y aceptados. "Cuando la gente me dice que lo que hago les ha ayudado, ningún premio ni cantidad de dinero puede superar eso", declaró. Para Chappell Roan, lo que realmente importa no es ganar un Grammy, sino ofrecer libertad a sus fans y, de paso, encontrar la suya propia.