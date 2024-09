Chappell Roan protagoniza un tenso enfrentamiento con un fotógrafo en los MTV VMAs: "Cállate la puta boca"

La alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024 fue testigo de un tenso intercambio entre la cantante Chappell Roan y un fotógrafo. Mientras posaba para los medios, Roan fue interrumpida por un grito inesperado de un paparazzi que le exigió que se callara. La joven artista, lejos de quedarse en silencio, reaccionó de forma contundente: "¡Cállate la puta boca! ¡No a mí, perra!", exclamó, sorprendiendo tanto a los presentes como a sus seguidores en redes sociales.

El altercado se viralizó rápidamente, y muchos usuarios en internet elogiaron la actitud de la intérprete de Hot To Go, destacando su defensa ante lo que consideraron un ataque injustificado. Posteriormente, en una entrevista para Entertainment Tonight, Chappell Roan explicó que la situación la tomó por sorpresa debido a su ansiedad en eventos de alto perfil. "Es muy abrumador. La alfombra roja puede ser aterradora para alguien que tiene mucha ansiedad, y no iba a permitir que me gritaran de esa manera", confesó la cantante.

Roan, que acudió a la gala con un imponente look de inspiración medieval, con una espada incluida, no solo acaparó titulares por el incidente, sino también por su actuación en la ceremonia, donde interpretó su tema Good luck, babe. Vestida con una armadura, dedicó su premio a la comunidad LGTBIQ y a los artistas drag que la inspiran. "A todos los niños queer que están mirando, les digo: nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser exactamente quienes son", declaró emocionada sobre el escenario.

Este no es el primer incidente en el que Roan habla abiertamente sobre la presión mediática y el acoso que sufren las figuras públicas. Hace apenas un mes, compartió un vídeo en TikTok denunciando lo habitual que es el acoso para los famosos, y dejó claro que no piensa normalizar ese tipo de comportamientos.