Charli XCX reinventa su éxito con el álbum de remixes Brat and It’s Completely Different But Also Still Brat

Charli XCX vuelve a consolidar su estatus como una de las artistas más vanguardistas del pop con el lanzamiento de Brat and It’s Completely Different But Also Still Brat, un disco de remixes que retoma y transforma su aclamado álbum Brat. Este nuevo trabajo, presentado hace unas horas, cuenta con la colaboración de grandes nombres de la industria, como Ariana Grande, Billie Eilish, Robyn, y Lorde, entre otros, aportando frescura a un proyecto que ya muchos consideraban el disco del año.

El disco de remixes no se limita a ofrecer versiones ligeramente modificadas de las pistas originales, sino que, como su título indica, es completamente diferente en varios aspectos, aunque mantiene la esencia de Brat. Las canciones han sido reformuladas en gran parte, con nuevos arreglos y letras que dialogan con las composiciones originales. Entre las colaboraciones más destacadas está la de Ariana Grande en Sympathy Is a Knife, donde ambas artistas abordan la presión mediática y el escrutinio que sufren, especialmente en torno a su físico. Otro ejemplo es I Think About It All the Time, transformada de la mano de Bon Iver, que explora la preocupación de Charli por su maternidad y su carrera.

En esta nueva versión del álbum, el equilibrio entre lo excéntrico y lo emocional se refuerza aún más. Canciones como Club Classics, que cuenta con BB Trickz, reflexionan sobre el agotamiento de las giras, mientras que B2B, con la colaboración de Tinashe, aborda el vertiginoso éxito de Charli en los últimos meses. También hay espacio para experimentos atrevidos, como I Might Say Something Stupid, que bajo la producción de Jon Hopkins se convierte en una balada ambiental de corte neoclásico.

A lo largo de su carrera, Charli ha sido una experta en jugar con las expectativas, y este disco de remixes reafirma su capacidad para reinventarse. Inspirándose en artistas como Björk, quien también ha utilizado los remixes para transformar por completo sus trabajos, Charli sigue empujando los límites del pop, creando una obra que no solo refuerza su estatus, sino que también abre nuevas puertas para la experimentación sonora.

En definitiva, Brat and It’s Completely Different But Also Still Brat no es solo una reedición de lujo, sino una declaración de intenciones que demuestra que Charli XCX está en su mejor momento creativo, capaz de reunir a las estrellas más brillantes del pop actual y llevarlas a su terreno experimental.