Chuty confirma su presencia en FMS World Series y rompe su silencio: "Os voy a contar lo que realmente pasó"

La previa de la FMS World Series 2024 no ha estado exenta de polémicas, y el foco se ha centrado en dos de los nombres más destacados del freestyle: Chuty y Gazir. La ausencia de Chuty en la rueda de prensa previa a la jornada 1 fue uno de los temas más comentados, sobre todo después de que Gazir asegurase que el legendario freestyler español había rechazado un enfrentamiento para desempatar la tan polémica final de Red Bull Batalla.

Horas después, Chuty decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos y aclarar los rumores. "Ya que no he podido estar en la rueda de prensa y algunos están aprovechando para mentir, os cuento lo que realmente pasó", comienza el comunicado. Chuty explica que mostró a Red Bull pruebas sobre el controvertido voto de Dozer, incluyendo imágenes y vídeos con versiones contradictorias sobre lo sucedido. Según él, Red Bull decidió no cambiar el resultado, optando por mantener la decisión inicial.

El freestyler también aprovechó para criticar la propuesta de un evento de desempate, calificándola de "poco coherente". "Rechazar un título públicamente para quedar bien pero pedir una revancha de una batalla que pierdes constantemente me parece poco coherente", afirma.

Chuty asegura que su decisión no responde a motivos económicos: "Supongo que esperaban forzarme para cobrar las locuras que nos han ofrecido por esa batalla. Pero esto no es por dinero". Además, recuerda que en 2019 aceptó disputar una batalla por justicia hacia Bnet por el cinturón de FMS, y lo hizo sin cobrar.

Cerró el comunicado agradeciendo el apoyo de sus seguidores y dejando claro su compromiso con la competición: "Mentalmente voy con lo justo y haré lo que pueda. Más allá del resultado, participar está siendo una especie de victoria para mí". Desde luego, la FMS World Series 2024 arranca con un ambiente tenso, pero los fans del freestyle están deseando que las rimas sean las que resuelvan las disputas.