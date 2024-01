Coachella, en declive: registra las peores ventas en diez años, y los asistentes culpan al decepcionante cartel

El festival de música Coachella es el más popular del mundo desde hace más de una década, y durante años ha sido una experiencia muy cotizada entre las celebrities y los amantes de la música mainstream (y del postureo, para qué nos vamos a engañar). Durante mucho tiempo, las entradas para este festival fueron muy difíciles de conseguir, y lograban agotarse en apenas unos minutos. Por desgracia para su organización, esta locura por Coachella ha descendido mucho desde que ocurriese la pandemia, y en 2023 tardó varios días en agotar sus entradas. Para 2024, las ventas de pases están siendo las peores en más de diez años.

Lo cierto es que el cartel para esta próxima edición de Coachella no consiguió demasiado impacto, más allá del regreso de No Doubt como grupo. El resto de artistas no cuentan con una popularidad demasiado notable, y muchos de ellos ya han estado haciendo giras mundiales, así que sus fans ya han tenido la oportunidad de verlos en directo en un ambiente mucho más íntimo.

Por otro lado, no hay que olvidar que los precios de las entradas de Coachella son muy elevados, que desplazarse hasta allí es un verdadero reto y que la estancia en el lugar no es nada económica. Además, es un evento masivo en el que la mayoría de los asistentes acaban viendo a sus artistas favoritos a varios cientos de metros de distancia. Muy bueno tiene que ser el cartel para que la experiencia compense.

Es difícil que Coachella desaparezca del todo, pero poca duda cabe de que su época como festival de referencia ha quedado atrás. Cada vez son menos las personas que sueñan con acudir allí, y muchos prefieren eventos más pequeños con una selección de artistas más acotada a un género musical en concreto. ¡En la diversidad está la chispa!