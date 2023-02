¿Compró Beyoncé su récord en los Premios Grammy?

Beyoncé se ha convertido oficialmente la artista más condecorada de la historia después de recibir su 32 Grammy al mejor álbum dance/electrónico en la 65.ª entrega anual de los premios Grammy.

La cantante rompió el récord que tenía el difunto director húngaro-británico Georg Solti con 31 estatuillas por la mayor cantidad de premios Grammy de todos los tiempos después de alzarse con cuatro premios en una noche épica.

El aplauso por parte de todo el mundo que se encontraba presente en la gala, por parte de sus compañeros en la industria y por gran parte de los fans ha sido generalizado pero eso no ha impedido que surjan ciertas críticas puntuales o cierta polémica.

Nadie duda del talento como artista de Beyoncé, del mérito que tiene su carrera y del trabajo que hay detrás de sus discos que son los que acaban convirtiéndose en éxitos y premios.

Su récord es completamente merecido y probablemente crezca con el paso de los años pero los Premios Grammy nunca han estado alejados de las críticas.

Desde hace muchos años existen voces críticas con el sistema de votación, con el sistema de categorías y con el hecho de que cuenten mucho más las ventas, la discográfica a la que pertenezcas y la campaña que hagas que la cualidad artística de la música.

El disco 'Renaissance' de Beyoncé ganó en la categoría de 'Best Dance/Electronic Album' pero a la vez se llevó dos Grammys por dos canciones del disco en las categorías de 'Best Traditional R&B Performance' y 'Best R&B Song'. Además se llevo un c uarto premio en la categoría de 'Best Dance/Electronic Recording' por su hit 'Break My Soul', la canción más dance de todo el disco.

¿Cómo pueden estar nominadas en categorías de R&B canciones de un álbum que gana el premio de música disco/electrónica?

La respuesta está en que muchas veces es difícil encuadrar un álbum en un solo estilo y el disco de Beyoncé mezcla música disco/dance con pop, R&B y house.

Pero la parte conspiranoica llega alimentada por un vídeo del exacto momento en que Beyoncé gana el premio y se ve en el público al productor Diplo, nominado en la misma categoría, que parece decir "Han comprado eso".

Sin embargo muchos piensan que lo que realmente dice es "me alegro de ser parte de eso" en referencia a sus colaboraciones con la cantante, especialmente dos de los temazos de su aplaudido disco 'Lemonade'.

Las sospechas aumentaron en redes entre algunas personas cuando Beyoncé compartió una publicación en Instagram posando con tres premios Grammy y escribiendo un agradecimiento a sus fans.

Los usuarios de Twitter discutieron la publicación, alegando que parecía que ella lo sabía de antemano porque la foto y el post estaban preparados, mientras que otros sugirieron que ella también se puso de pie antes de anunciar su nombre como ganadora.

Lo único que está claro en medio de todas estas conspiraciones y teorías locas de redes sociales es que Beyoncé ha hecho historia y es la reina de la música.