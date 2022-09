¿Coquetear por DM se considera infidelidad? Un debate abierto en Twitter

Pocos asuntos generan tanto chismorreo como una infidelidad entre celebrities. Durante los últimos días, Adam Levine ha estado en el punto de mira de las redes sociales por el escándalo que ha protagonizado al coquetear con otra chica, estando él casado desde hace tiempo. Hay quien ha defendido que él no cometió ninguna infidelidad, pues se trataba solamente de una conversación, y no de contacto físico; pero, como no podía ser de otra manera, también han saltado los que piensan que la infidelidad va mucho más allá del sexo.

La discusión sobre qué se considera infidelidad y qué un comportamiento natural libre de pecado podría alargarse por siempre. Lo cierto es que cada persona tiene su punto de vista al respecto de qué actos suponen una traición a tu pareja, y es el acuerdo al que llegan las dos personas el que debe prevalecer sobre las opiniones individuales. Por lo general, aquella opinión más "conservadora" será la que defina lo que es una infidelidad dentro de una pareja en concreto. Por tanto, si alguien que cree en las relaciones abiertas llega a un acuerdo con una persona que piensa que todo tipo de interacción afectivo-sexual, e incluso el coqueteo, es una infidelidad, tendrá que respetarlo si quiere que la relación siga adelante.

Por supuesto, estos acuerdos no son tan fáciles de alcanzar, ya que la mayoría de parejas no discuten antes de empezar su relación sobre lo que consideran o no una infidelidad. Por desgracia, la mayoría de las veces en las que se discute este asunto es cuando ya es demasiado tarde, y es en ese momento cuando los miembros de la pareja se dan cuenta de los puntos de vista tan distintos que tienen al respecto. Una diferencia muy grande en la forma de opinar sobre la infidelidad es una incompatibilidad bastante difícil de salvar, así que es importante tratar de estar de acuerdo en ese punto antes de avanzar mucho en la relación con otra persona.