Las criticadas imágenes de Kanye West enseñando el culo en un barco en Venecia junto a Bianca Censori

Las vacaciones de Kanye West por Italia continuan dejando imágenes para el recuerdo, algunas no muy agradables de ver. El rapero ha sido captado mostrando su trasero desnudo durante un amoroso paseo en barco con Bianca Censori mientras la pareja continúa causando un gran revuelo durante su viaje a Venecia.

Después de haber provocado la furia de los lugareños por los conjuntos apenas visibles de Censori, de 28 años, West, de 46 años, ha ido aún más lejos al exponer sus nalgas desnudas frente a turistas boquiabiertos durante un paseo en bote con su supuesta esposa.

Las imágenes de la pareja muestran al rapero sentado en la parte trasera del taxi fluvial mientras Censori, de 28 años, parece estar acurrucada con su cabeza en su regazo en un gesto indecente que mucha gente apunta que podría ser más sexual de lo que pensamos.

La pareja parecía felizmente ignorante de los grupos de turistas que pasaban junto a ellos con sus teléfonos en alto mientras hacían su exhibición amorosa, la última de una serie de salidas públicas trascendentales que han causado escándalo entre los italianos.

La arquitecta australiana Censori ya ha sido criticada por los atrevidos atuendos que estado usando durante estas vacaciones, en las que fue vista en público con una serie de trajes desnudos ceñidos que han sido criticados como una forma de "indecencia pública" en Italia.

Censori ha salido además en varias ocasiones con sus pechos desnudos claramente visibles debajo de trajes de malla transparentes. Entre ellos estaba el escandaloso catsuit desnudo, que la obligó a cubrir sus pezones con una bolsa cruzada negra.

No está claro cuál es el acuerdo entre ambos y si realmente están casados. TMZ informó que West y Censori se casaron en una ceremonia íntima en enero de 2023, pero que todavía no parece que tengan una licencia de matrimonio legalmente vinculante. Por si sirve de algo, se ha visto a West usando lo que parece ser un anillo de bodas después de la ceremonia, por lo que, sea o no legítimo según la ley, parece que el se lo toma bastante en serio.