¿Cuál es la canción de pop perfecta? Esto es lo que dice una votación popular

El pop es un género musical que ha gozado de gran apreciación durante los últimos sesenta años, pero cada vez son más los géneros urbanos los que consiguen atraer la atención de las generaciones más jóvenes. En un momento de crisis como el que está viviendo el pop, Twitter se ha dedicado a hablar de cuáles son las canciones de pop perfectas, para que así este género tenga el momento de protagonismo que se merece.

'Jenny, Jenny', también conocida como '8675309' es una de las canciones que más votos ha recibido. Hace ya varias décadas que vio la luz, pero sus acordes simples y su melodía ultracoreable la ha convertido en un clásico atemporal del pop.

'Everybody Wants to Rule the World' es uno de esos hits ochenteros que se reconocen desde que suena su primera nota. Tears for Fears dio muchos momentazos, pero este es uno de los recordados con más cariño, algo que se ha visto reflejado en las votaciones de esta encuesta popular de Twitter.

Aunque 'Walk Like an Egyptian' sea el bombazo más recordado de The Bangles, su 'Manic Monday' no se queda lejos, y encaja mejor con la checklist de características que tiene que tener una canción de pop perfecta. Quien no cante cuando suena el estribillo, debería hacérselo mirar.

Con todas las veces en que ha sido versionada su melodía, está claro que 'Take On Me' de A-ha tiene algo especial. Pop puro y duro en vena.

The Beach Boys es, en general, el grupo de pop perfecto. Pero, si toca decantarse por una sola de sus canciones, el voto popular dice que debería ser 'God Only Knows'.

Si alguien quiere hacerse una playlist de pop perfecto, que eche un vistazo a las respuestas del primer tuit para tener un viaje musical lleno de melodías memorables y letras ligeritas.