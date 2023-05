Salen a la luz estafas al comprar entradas para los conciertos de Coldplay en Barcelona por Twitter

Cuando un grupo de música como Coldplay anuncia nuevos conciertos en Barcelona, es inevitable que todos sus fans se entusiasmen con esta gran noticia y quieran conseguir entradas cuanto antes. Pero, hay ocasiones en las que lo que debería ser uno de los mejores días del año pasa aconvertirse en una pesadilla por culpa de los que revenden entradas. Esto es lo que está ocurriendo con el concierto de Coldplay en estos momentos, algo sobre lo que los propios fans del grupo están advirtiendo.

Frente a la cercanía del concierto, cada vez son más los que se están agobiando por no haber conseguido entradas y están recurriendo a buscar a posibles personas que las están vendiendo porque al final no pueden ir. Pero hay que ir con mucho cuidado a la hora de hacer estas compras, ya que no siempre es oro todo lo que reluce y muchos de estos supuestos fans que no pueden ir, han resultado ser estafadores. Esto es algo sobre lo que tuiteras como Nadia han querido advertir a los demás usuarios, ya que ha estado a punto de ser estafada por una de estas personas.

Según ha revelado, hay una usuaria de Twitter que está vendiendo la misma entrada a más de una persona, algo que ha descubierto después de que esta intentara venderle la misma entrada a su amiga pese a que ella ya se la había comprado. Afortunadamente, la afectada ha podido recuperar el dinero, pero ha querido asegurarse de que no siga estafando a más personas compartiendo el perfil de la vendedora.

Por este motivo, es muy importante recordar que lo más probable es que esta no sea la única usuaria que está intentando aprovecharse de esta situación, por lo que siempre hay que ir por lo seguro y limitarse a comprar las entradas desde la página oficial. Porque, al final, comprárselas a una persona desconocida o hacerlo en una página de reventas puede llegar a salir mucho más caro que perderse el concierto, algo que solo dejará un sabor amargo del que podría haber sido uno de los mejores recuerdos del año.