Damon Albarn estalla contra el público muerto durante el concierto de Blur en Coachella: ¿Quién tiene la culpa?

Ningún festival está más diseñado para los tiempos en que vivimos y para la generación Z que Coachella. El festival en que la música es sólo la escusa para el postureo, para presumir en Instagram o compartir el momento viral en TikTok sólo por decir que estuviste allí mientras te bebías una cerveza que te había costa 17 dólares.

El cartel de artistas del festival suele ser muy interesante y cada año desde casa veo actuaciones o momentos que llaman la atención por lo positivo. Este año todos hablan del concierto de reunión de No Doubt, de la energética actuación de Bizarrap junto a Shakira o del emotivo momento en que Lana del Rey invitó a Billie Eilish para cantar juntas Ocean Eyes y Video Games.

Pero la cara más amarga y criticable de Coachella se vivió durante el concierto de Blur, para nada un grupo poco fiestero o sin canciones conocidas que corear.

La icónica banda de britpop tocó un set de 13 canciones en el festival de música con sede en California, incluidos clásicos de los 90 como Beetlebum, Girls & Boys, Popscene, Song 2 o Tender con la que cerraron su actuación.

También trajeron a los Torres Martinez Cahuilla Bird Singers, un grupo de cantantes tribales del desierto de Mojave, donde se celebra Coachella.

Sin embargo, la audiencia no estaba muy entusiasmada, y su apatía se hizo evidente para la banda en el escenario. Se podía ver al cantante principal Damon cada vez más irritado mientras intentaba conectar con la multitud sin éxito.

Finalmente Damon estalló criticando a la apática multitud y prometiendo no regresar al festival mientras los fans del grupo llaman a la audiencia una "desgracia" en redes.

Para su éxito de 1994 Girls & Boys, el músico intentó que todos cantaran el coro varias veces, pero la gente estaba en silencio.

Frustrado, declaró que la banda no regresaría al festival y dijo: "Nunca nos volverás a ver, así que mejor canta".

"América, no te mereces a Damon Albarn, no te mereces a Blur. Te quemaré hasta los cimientos.; Debería estar en Coachella viendo Blur y sin duda actuar espalda con espalda y no estos niños... no lo entienden; Coachella, no mereces ser bendecida por la presencia de Blur", escribió un fan en Twitter.

"De hecho, me siento mal por la confusión en Coachella, se merecen algo mejor; Coachella parece lo peor. Pobre desenfoque.; Honestamente, esa multitud no se merecía a Blur excepto las pocas personas que realmente hicieron ruido. Culpen a los californianos ricos por la multitud de muertos en el concierto de Blur y no a todos los estadounidenses", aseguro otro fan.

No sé si es culpa del festival que programa a grupos viejunos que ya no gustan a su público o de la audiencia que está más pendiente de otras cosas que de la música, pero mi experiencia viendo a Blur el año pasado en el Primavera Sound de Oporto fue completamente distinta.