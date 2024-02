Dani Fernández asegura que apenas ganará dinero con su concierto en el WiZink Center

Cuando un artista empieza a ser conocido y a llenar salas de conciertos, es muy común que el público piense que debe estar haciéndose de oro, algo que la mayoría cree que va de la mano cuando alguien se hace un poco famoso. Pero, tal y como ha explicado Dani Fernández en el podcast de Animales Humanos, esto está totalmente alejado de la realidad, ya que hay ocasiones en las que incluso pueden llegar a perder más dinero del que ganan.

Porque, como ha señalado el cantante, aunque dará un concierto en el WiZink Center, hay propuestas creativas que no puede permitirse por lo caras que son. Por ello, pese a que Dani tenía una propuesta concreta en mente, en cuanto se la expresó a su director creativo este le dijo que no podían llevarla a cabo por el coste tan alto que tendría. A raíz de esto, también ha aprovechado para aclarar que los artistas son los que se encargan de pagar todos los costes tanto del alquiler del recinto como de la organización, algo que muchos creen erróneamente que está en manos de la discográfica.

Es tal el dinero que invierten los artistas en los conciertos, que incluso ha confesado que esta vez no ganará nada con el que está preparando para el WiZink Center, porque ha optado por disfrutar e invertir el dinero en conseguir el espectáculo que tiene en mente. Además, Dani Fernández también ha remarcado que "la industria de la música ha cambiado tanto" que ya no se gana tanto dinero como antes, algo sobre lo que muchas personas no son conscientes. Por ello, confiesa que suele ganar mucho más dinero cuando actúa él solo en acústico que cuando va con su banda y unos preparativos detrás.

Sin duda, hay muchas cosas que la comunidad desconoce sobre el mundo del espectáculo, motivo por el que Dani Fernández esta vez ha querido resolver algunas de estas dudas.