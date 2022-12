¿Se aleja cada día más la música de la cultura?: "Es la degradación absoluta y actual de la música popular"

La música levanta pasiones, a veces casi tan encendidas como el fútbol. La gente tiene sus gustos, sus opiniones, sus estilos y grupos favoritos a los que defiende y sus artistas odiados que no soporta.

Cada cierto tiempo en Twitter vemos aparecer el mismo debate o al menos uno parecido sobre el estado de la música actual, sobre que lo que se hacía antes era mucho mejor y sobre que el reggaeton es una mierda.

En esta ocasión le ha vuelto a tocar a Rosalía estar en el centro del huracán del encendido debate y el causante del mismo ha sido Julián Ruiz, un legendario productor y periodista musical con más de cuarenta años de prolífica carrera a sus espaldas.

Todo ha empezado con este inesperado e incendiario tuit en el que Julian invita a tirar el reggaeton a la basura y señala al disco 'Motomami'.

"Leo desconcertado como la música se aleja cada día más de la cultura. El puñetero reggaetón con letras sexistas que no defienden ni las feministas, música asquerosa para el gusto", asegura Julian Ruiz. "Motomami , que El Conejo malo. Es la degradación absoluta y actual de la música popular", escribe dejando clara su opinión sobre parte de la música mainstream.

Pero no contento con este tuit, que ha acumulado muchos comentarios, ha decidio poner otro con un ataque a Rosalía más violento todavía en el que se queda bien a gusto: "Respeto todos los gustos , pero la chica tiene un timbre de voz desagradable. No vocaliza .No se le entiende y las letras son de indigente. Un reflejo de la porquería actual".

El resultado ha sido el tuit más relevante de Julián Ruiz en sus más de 13 años en twitter con 22.000 'me gusta', 3.000 retuits y 2.000 comentarios. Rosalía en lo alto de los trending topics y mucha gente entrando para defender a la cantante catalana, criticarla, dejar claro que no les gusta el reggaeton, que lo que se hacía hace 20 años era lo mejor y que los que escuchan música mainstream actual son unas pobres almas que no saben nada.

Sobre el debate en cuestión decir que es absurdo. Es incontestable que Rosalía es actualmente nuestra artista número uno, la más exitosa, la más popular y, también, la más alabada por la crítica de todo el mundo.

Una artista que conquisto a la prensa especializada de nuestro país con el nuevo flamenco desnudo de su primer disco 'Los Ángeles'. Que después conquistó a todo el mundo creando 'El mal querer', un album conceptual que mezcla flamenco, música urbana y pop y que fue enormemente alabado por la crítica apareciendo en las listas de lo mejor del año de medios tan reputados como Pitchfork, NME o Rolling Stone entre otros.

Que después puso a bailar a todos con sus temas más reggaetoneros y urbanos colaborando con gente como J Balvin, Ozuna y Travis Scott. Y que este 2022 volvió a reinventarse en 'Motomami', su disco más personal y con el que ha vuelto a ganarse el aplauso de gran parte del público y de la crítica especializada.

Todo esto sin detenerme a hablar de los numerosos premios que ha acumulado a lo largo de su carrera, de sus exitosas giras, su potencia en redes sociales y su estatus de icono y diva mundial. Si hasta el bueno de Flea, el mítico bajista de Red Hot Chilli Peppers, es fan suyo y este es sólo un ejemplo de muchos.

Podrá no gustarte el reggaeton, podrá no gustarte Rosalía, podrás pensar que la música que se hacía justo cuando tu tenías entre 15 y 30 años es la mejor de todos los tiempos, podrás ser un melómano enamorado del jazz, del rock progresivo de los años 70 o de la nueva ola de folk indie de los 2000.

Todas las opiniones y criticas son validas, siempre que se hagan desde el respeto y sin ofender, pero a lo mejor es más productivo pasar el tiempo recomendando música que te gusta y apoyando a tus artistas favoritos que dedicarte a poner tuits diciendo que Rosalía, Bad Bunny, Quevedo, BTS o el artista mainstream de turno que no te gusta y que te da rabia que triunfe, es una mierda.

Yo mismo, que no soy para nada la persona más enamorada del reggaeton y la música latina actual, más bien todo lo contrario, soy capaz de reconocer el éxito y la valía de muchos de estos artistas. En ese sentido hice esta playlist con 100 canciones de reggaeton y música urbana que me parecen temazos.

Si no te gustan estos estilos pero estas dispuesto a darles una oportunidad, abrir los oídos, quitarte los prejuicios y ampliar tus horizontes musicales no dudes en ponerte esta playlist lo mismo más de una canción te sorprende.