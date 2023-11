Deep Purple, Jamie Cullum y Vetusta Morla, en el primer Alma Festival de Madrid

Llega un nuevo ciclo de conciertos a Madrid para competir con la cargada agenda de conciertos y festivales veraniega en la Comunidad de Madrid. Se trata de Alma Festival, la evolución del mítica Festival Jardins de Pedralbes que se celebra en Barcelona desde 2013.

Este año el Alma Festival tendrá doble sede tanto en Barcelona, en la plaza mayor del Poble Espanyol, como en Madrid en el Parque Enrique Tierno Galván donde tradicionalmente también se celebra el Tomavistas.

La primera avancadilla de nombres para la primera edición de este festival, más bien ciclo de conciertos, en Madrid la conforman nonbres de la talla de Deep Purple, Vetusta Morla, Jaimie Cullum y Valeria Castro.

"Es un festival con alma, lo importante es el público y la forma de trabajarlo y atenderlo es lo que lo hace diferente, que quienes vengan atraídos por un cartel de muy primer nivel se queden con la experiencia", han señalado sus responsables, entre quienes está la promotora Concert Studio.

Se celebrará un concierto por día en el escenario del auditorio, si bien se ubicará otro escenario para artistas emergentes nacionales con la idea de que esa atención heredada les sirva como trampolín.

"Queremos hacer un festival determinante, un festival boutique", han insistido ante una programación "ecléctica, con lo mejor de cada palo", y que solo compartirá algunos nombres con su edición hermana de Barcelona, que arrancará a continuación.

En concreto, los artistas anunciados actuarán en las siguientes fechas: el 8 de junio, Vetusta Morla; el día 10, Valeria Castro; el 12, Jamie Cullum; y los veteranos Deep Purple, el 13.

Take That en Barcelona

Por su parte la edición de Barcelona del Alma Festival se celebrará entre junio y julio y tendrá como sede la plaza mayor del Poble Espanyol por segundo año consecutivo. Tanto Vetusta Morla como Jaimie Cullum y Valeria Castro estarán este verano en ambas ciudades.

Además en Barcelona podrá disfrutar de conciertos tan espectaculares como el de la legendaria boy band británica Take That, el folk melancólico de Glen Hansard, el pop romántico de James Blunt y el rock pesado de Queens Of The Stone Age.

En concreto Glen Hansard actuará el 25 de junio, Queens Of The Stone Age el 26 de junio, Valería Castro actuará el 4 de julio, Vetusta Morla el 6 de Julio, Take That el 13 de julio y James Blunt el 17 de junio.