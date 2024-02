Detienen al rapero Killer Mike justo después de ganar tres Premios Grammy

El rapero y activista Killer Mike, radicado en Atlanta, fue arrestado por un delito menor de agresión en la ceremonia de los premios Grammy el domingo por la noche, un sorprendente giro a una de las noches más fructíferas de su carrera, después de que subiera al escenario tres veces para recoger trofeos a la mejor actuación de rap por SCIENTISTS & ENGINEERS, con André 3000, Future y Eryn Allen Kane, con otro al mejor álbum de rap por MICHAEL y con un tercero a la mejor canción de rap también por SCIENTISTS & ENGINEERS.

Imágenes de video muestran a Killer Mike, de 48 años, cuyo nombre real es Michael Santiago Render, esposado y escoltado por agentes de policía a través de un pasillo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En el video, se le escucha decir: "¿Hablas en serio?" a medida que lo alejan más de la vista.

Render fue arrestado poco después de las 4 p.m. Luego de un "altercado físico" en la manzana 700 de Chick Hearn Court, cerca de la arena, escribió la policía de Los Ángeles en las redes sociales el domingo por la noche. Fue llevado a la División Central de LAPD y estaba en proceso de ser liberado, agregaron.

Los detalles del presunto altercado aún no están claros pero no tienen nada que ver con los Grammys. En la ceremonia previa Render pronunció un breve discurso cuando ganó el premio al mejor álbum de rap por Michael, y le dijo enfáticamente a la audiencia que sus sueños se habían hecho realidad. "No puedes decirme que estás demasiado viejo, no puedes decirme que es demasiado tarde. No puedes decírmelo", dijo. "Los sueños se hacen realidad: es verdad".