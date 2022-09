Dos mujeres más acusan a Adam Levine de intentar ligar con ellas por Instagram

Dos mujeres más han salido a la luz en redes sociales acusando a Adam Levine de enviarles mensajes coquetos, y en ocasiones sexuales, un día después de que el cantante fuera acusado de tener una aventura con una modelo de 23 años.

La comediante Maryka y una mujer llamada Alyson Rose han publicado capturas de pantalla de sus supuestas conversaciones de Instagram con el líder de Maroon 5, poco después de que la modelo de Los Ángeles Sumner Stroh revelara que tuvo una relación secreta con el cantante el año pasado.

En una serie de historias de Instagram subtituladas, '#ExposeAdamLevine', el martes, Maryka compartió mensajes que mostraban a Levine, de 43 años, supuestamente haciendo bromas picantes y obscenas ella, enviándole un video selfie privado y halagando su voluptuosa figura.

En un intercambio, el músico le dice que se distraiga jodiendo conmigo. Más tarde, le envía un breve video de sí mismo diciendo: "Soy estúpido".

Algunas de estas conversaciones fueron demasiado subidas de tono, según capturas de pantalla adicionales compartidas con la influencer Dana Omari, quien las publicó en su cuenta en nombre de Maryka.

En otro video de TikTok viral, que posteriormente borró, Alyson Rose también compartió capturas de pantalla de los supuestos mensajes de Levine para ella, incluido uno en el que dijo: "No debería estar hablando contigo, ¿sabes eso verdad?"

Rose afirmó que "se dijo mucho más que no era apropiado". Simplemente no me sentía cómodo publicando todo.

Levine niega haber sido infiel

Levine, quien ha estado casado con la supermodelo Behati Prinsloo desde 2014, está siendo el centro de varias acusaciones después de que Sumner Stroh recurrió a TikTok el lunes para revelar que los dos tuvieron una relación secreta durante "alrededor de un año".

El cantante posteriormente compartió una publicación sobre los rumores de infidelidad, que surgieron pocos días después de que su esposa, la supermodelo Behati Prinsloo, confirmara que esperaba su tercer hijo.

"Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta", aseguró el músico.