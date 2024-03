Dua Lipa, Coldplay, Sza y Shabia Twain grandes nombres de Glastonbury 2024: ¿El peor cartel de su historia?

Existen numerosos festivales de música por todo el mundo de todos los tamaños, estilos y fama pero el número uno del mundo siempre será Glastonbury.

Este legendario festival británico lleva celebrándose desde 1970, de forma intermitente, en una granja de la localidad de Plinton en el suroeste de Inglaterra.

Después de cancelar por la pandemia las ediciones de 2020 y 2021 el festival volvió con fuerza en 2022, 2023 y ahora acaba de anunciar el cartel de la edición del 2024.

Dua Lipa, SZA y Coldplay son cabezas de cartel este año con Shania Twain ocupando el codiciado espacio para leyendas del del domingo.

El año pasado el festival fue criticado por ser "demasiado masculino y blanco" y hasta Lana del Rey amenazó con no acudir al ser relegada al escenario secundario.

Este año parece que desde la organización se han puesto las pilas con el cartel más igualitarios y diverso de su historia en el que de los 17 nombres que actuaran en el Pyramid Stage diez son mujeres.

Entre los artistas que participarán en festival del 26 al 30 de junio, cuyas entradas ya se agotaron, figuran también Idles, Disclosure, The National Cindy Lauper; Paloma Faith; Olivia Dean; Avril Lavigne o Jessie Ware entre otros.

En su página web, la organización del festival fundado en 1970 destacó que Dua Lipa debutará en el escenario Pyramid Stage el viernes por la noche, cuando actuarán también LCD Soundsystem y PJ Harvey.

Coldplay aparecerá por primera vez desde 2016 en ese mismo Pyramid Stage el sábado, en la que será su única participación en un festival europeo durante su gira mundial y la quinta vez que encabeza el cartel en Glastonbury.

En la noche del domingo el plato fuerte será SZA, la ganadora de múltiples premios Grammy y Brit británicos, que intervendrá después de Burna Boy y Janelle Monáe.

Según la web, a la hora del té brillará la leyenda del country pop que es Shania Twain, autora de éxitos como Man I Feel Like A Woman y That Don't Impress Me Much que ocupara el "legend slot" del domingo por el que en otras ediciones han pasado Dolly Parton, Neil Diamond, Tony Bennet, Cat Stevens o Kylie Minogue.

¿El peor cartel de su historia?

Los carteles de los festivales son siempre cuestión de gustos, pero si bien este Glastonbury está siendo aplaudido por su diversidad también está recibiendo críticas por la calidad musical de su cartel.

Algunos fans del festival y asistentes compartieron los siguientes mensajes: "Interesante programación de Glastonbury. Madonna, muy decepcionada, dijo que no. Además, ¿Quién diablos es Sza?", se preguntaba una persona.

"¿Coldplay OTRA VEZ? Jesús. Y perdón, ¿quién es Sza? Verdaderamente", dijo un tuitero.

"Ahora soy tan viejo que #Glastonbury ha anunciado un cabeza de cartel del que nunca había oído hablar en mi vida. Se acabó", se lamentaba un tuitero.

"Nunca en la historia de #Glastonbury ha habido un grupo de cabezas de cartel más decepcionante. Imagínese caminar a través de barro de dos pies de profundidad para ser recibido por Coldplay", explicaba un seguidor del festival.

"¿Cuál es esa alineación? Realmente no he oído hablar del 70% de estos actos.", se lamentaba otro tuitero

Y por último alguien sentenciaba "Esa podría ser la peor alineación de #Glastonbury que he visto jamás. Pensamientos y oraciones para aquellos que lograron conseguir una entrada."

Personalmente si siento que quizás sea el año con uno de los carteles más flojos estando yo bastante a favor de Dua Lipa y Coldplay. La magia está, como pasa siempre con Glastonbury, en la profundidad del cartel y la cantidad de artistazos que hay repartidos por él.

Firmaría que PJ Harvey, Michael Kiwanuka, The National, Idles, Jungle, Jessi Ware, Arlo Parks, Bombay Bycicle Club, Bloc Party, Disclosure, Paul Heaton, Black Pumas, Bonobo, Justice, Keane y Janelle Monae tocaran en cualquier festival de la península ibérica.