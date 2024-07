Eminem termina con el reinado de Taylor Swift en Estados Unidos

Eminem ha conseguido finalmente lo que no pudieron lograr ni Billie Eilish ni Dua Lipa, destronar a Taylor Swift de lo más alto del Billboard 200, la lista de albums más populares de Estados Unidos. The Death Of Slim Shady es el nuevo número uno sobrepasando a The Tortured Poets Department que ha estado la locura de doce semanas en lo más alto.

Parece que Taylor Swift quería añadir un récord más a la lista y realmente a estado muy cerca de conseguirlo. Sólo tenía que haber aguantado un par de semanas más para lograr que su nuevo disco The Tortured Poets Department fuese el disco que más semanas a estado en el n1 del Billboard 200, la lista de albums más populares de Estados Unidos.

Gracias a la fuerza de las swifties, a sacar incontables versiones y al poder mediático que tiene Taylor había conseguido aguantar los embistes de Billie Eilish, Dua Lipa y Zach Bryan entre otros pero finalmente ha sucumbido, doce semanas después, ante la fuerza de Eminem.

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) de Eminem ha debutado en la cima del Billboard 200, dándole al rapero de Detroit su undécimo álbum número uno. Pone fin al reinado de 12 semanas de The Tortured Poets Department de Taylor Swift, dejándola a una semana de igualar un récord de casi 50 años.

Solo el clásico Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, ganador del Grammy, pasó más semanas en la cima (13) después de debutar en el n1. Posteriormente agregó una decimocuarta semana no consecutiva.

El rapero, del que muchos decían que su carrera estaba en declive y sólo iba a poder vivir de los éxitos pasados, les ha demostrado a todo sus críticos lo que equivocados que estaban.

Eminem fue el primer artista en conseguir 10 álbumes debutando en el número uno consecutivos y ahora añade uno más a la lista. The Death of Slim Shady es el primer álbum del ganador de 15 premios Grammy desde Music to Be Murdered By, que salió a la calle justo antes del cierre de Covid en 2020. Además el sencillo principal del nuevo set, Houdini, alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100.

Por su parte Tortured Poets Department es el décimo álbum de estudio número uno consecutivo de Swift, una racha que comenzó con Fearless de 2008. También ha regrabado cuatro álbumes que encabezaron las listas de éxitos, y Taylor Swift: The Eras Tour del año pasado es la película de concierto más taquillera de todos los tiempos, con 261,7 millones de dólares en todo el mundo entre otros éxitos.