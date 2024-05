BATALLA

Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish debuta en el número 2 del Billboard al no poder derrotar a los poetas torturados de Taylor Swift

El esperado y aplaudido disco de Billie Eilish Hit Me Hard And Soft no ha podido derrotar a Taylor Swift que sigue reinando en Estados Unidos por quinta semana consecutiva. Eilish si que ha conseguido ser número uno España, Reino Unido y gran parte del mundo.