Entrevista a Carlangas: "La verbena tiene eso de mezclar estilos y de mezclar gentes que me mola"

Me había encantado Tiemblo, el último single que acaba de sacar Carlangas y también me había encantado su primer disco en solitario, en concreto su colaboración con Manu Chao. Cuando surgió la oportunidad de entrevistar a este genial artista gallego, al que ya llevaba años siguiéndole la pista con Novedades Carminha, no lo dude un instante. Nos encontramos en los míticos locales de ensayo Pandora Vox, junto a la estación de Atocha, y tuvimos una agradable charla de más de media hora en la que tocamos numerosos temas.

Carlangas me hablo del nuevo disco que está grabando, de su primer disco en solitario y también del final de Novedades Carminha. También hablamos de la etiqueta indie, de Los Planetas y, sorprendentemente, de Los Chichos.

Cerramos la conversación hablando de la importancia de las verbenas y las orquestas en la cultura popular de Galicia.

Ahora te llamas Carlangas y Los Cubatas después de juntarte con los músicos de Mundo Prestigio, ¿Cómo ha surgido eso? ¿Necesitabas una banda?

Surgió de forma orgánica. Yo no concibo la música solo, quiero decir, yo no soy cantautor. Entonces, Mundo Prestigio, antes de que yo montara el proyecto en solitario me había invitado a hacer una colaboración en su disco -que va a salir ahora, por cierto-. A mí el mundo de las colaboraciones no me mola del todo, pero Mundo Prestigio me mola mucho como banda, entonces les pedí ir a un par de ensayos algún fin de semana que a mí me cuadrase, y ahí vimos que compartimos mogollón de referencias, mogollón de música en común y la misma vibra, o sea, vivimos la música de forma parecida. Entonces fue de forma orgánica, dije: necesito defender este disco que estoy haciendo con más gente. Y, evidentemente, eran ellos. Salí como Carlangas pues porque era un proyecto y eran temas míos. Ahora también son temas míos, pero ya está todo más unificado, Mundo Prestigio es la banda con el sobre nombre de Los cubatas.

¿Y qué tienes en contra de las colaboraciones?

No, no tengo nada en contra de las colaboraciones. Creo que está un poco pervertido el mundo de las colaboraciones. Yo hay muchas que no me creo al escucharlas. Entonces, bueno, intento hacer solo las que siento, vamos. O sea, las que me creo, las que siento o si yo propongo, tiene que ser alguien que me guste mucho y si acepto tiene que ser alguien que me guste mucho también.

¿Crees que se hacen por postureo?

Yo entiendo que estas cosas funcionan a nivel comercial, pero bueno, para mí la música también además de ser un oficio, es un espacio para mí de libertad, de fluir como me da a mí la gana y hacer lo que a mí me da la gana. Estoy más cómodo haciendo las cosas que de verdad me creo porque si no pervertiría de alguna manera esa manera que tengo que es sentarme a hacer música con gente que me gusta.

¿Por qué el nombre de Los cubatas?

Bueno, porque se lo ganaron a pulso en esta primera gira. Sí, hicimos 30 festivales el año pasado y sobre todo quería jugar mucho también con una estética pretendidamente hortera y así como de disco-pub. Para mí, Mundo Prestigio son una de las bandas más cool de España, pero el hecho de llamarlo Los cubatas, que es una mierda de nombre en sí mismo, precisamente quería generar este contraste entre hacer una propuesta muy novedosa, que me mola mucho y que bebe de otros estilos de los 70, de los 80 y tal.

Es un nombre que encaja mucho con tu estética, tanto al final Novedades Carminha como ahora en solitario, y con la mezcla de estilos que haces. La música de Novedades Carminha, por muy fiestera y hortera en algunos momentos que fuera, estaba muy pensada.

Novedades Carminha puede generar esta misma sensación. Al final es un nombre robado a una lencería. Los cubatas viene un poco de esa estética de neón y disco pub de donde pueda estar sonando Golpes bajos, por ejemplo. Van por ahí los tiros, ¿no? Tampoco nos lo pensamos demasiado. Es una cuestión que fue saliendo. Yo lo dije en un concierto en Tomavistas porque se habían chupado una botella de whiskey antes de tocar y dije "aquí conmigo los cubatas". Y salió reseñado en Rockdelux y en Jenesaispop y en Mundo Sonoro como uno de los mejores conciertos del festival y a la banda le llamaban los cubatas porque yo lo había dicho por el micro. Pues ya sois los cubatas, tío. Quiero decir, fue una tontería como esta.

Super orgánico todo

Sí, super orgánico, pero que puede encajar con la música que estamos proponiendo y con este Tiemblo, que es una canción de música disco, ¿sabes?

Tu música está pensada para ser tocada en directo y tanto las canciones de tu primer disco en solitario como este Tiemblo van en esa dirección ¿no?

Sí, es que para mí, yo que no soy un músico de escuela, para mí la energía esa del directo es la gasolina esa de ver los ojos de la gente. Por eso, ahora, todavía no lo he anunciado, pero estoy diseñando una gira de salas con Josinho, mi manager, y todo el rato estoy como atándolo en corto y diciendo “no, necesito ir a salas donde el primer asistente del público me pueda tocar los pedales de la guitarra”. Porque al final y al cabo, entre Novedades Carminha que al final no estábamos haciendo salas de esos aforos, la pandemia y tal, hace, no sé, como seis o siete años que no voy a salas que me han hecho muy feliz. Y yo necesito esa energía y es vibra.

¿Salas de 200 personas?

Sí, de 200, 300 personas en Granada, en Sevilla, en tal. ¿Podríamos aspirar a más? A lo mejor sí, pero es que lo necesito y la banda lo necesita para crecer. Y creo que es muy importante también reivindicar como “no todo tenemos que medirlo por número de play, número de asistentes a un concierto, número de… No, es que hay cosas que hay que hacer y para mí, que vengo del punk y del rock and roll, y acabo de formar una banda nueva que vamos a sacar el segundo trabajo, necesito bajarme al barro e ir a esas salas, bajarme del escenario, tomarme un cubata en la barra del bar. Y ahí pasan cosas.

Hablas de energía y, evidentemente, me viene a la mente Manu Chao. Si hay una persona cuya banda se todo en un concierto y monta una fiesta padre siempre ha sido él.

Sí, bueno. Para mí Manu Chao es un referente por muchas cosas. Primero, por los temazos que hace, que son parte de mi patrimonio sentimental. Bueno, mío y de medio mundo

Todo el que creció en los 90 y le gusta la música que no sea mainstream, ama a Manu Chao. Y todo el mestizaje que se ha hecho en España desde los 90 en adelante no existiría sin Mano Negra o Manu Chao

Claro, yo soy muy fan de Mano Negra como deudores de los Clashs y de todo este tipo de estas bandas del punk inglés que mezclaban un montón de géneros, y soy fan de Manu Chao. Clandestino sonó hasta la saciedad en mi casa, en el coche, en todos los lados y sigue sonando. Lo tengo en vinilo, lo sigo poniendo, y entonces para mí es increíble poder hacer música con alguien así y con, no sé, con uno de mis ídolos, ¿sabes? Y hacer un tema del que, además, estoy muy contento porque no sé, es algo muy especial que inauguró como muy bien mi proyecto en solitario.

Y acabaste de cervezas con él por Santiago de Compostela

Sí, acabamos tomando cervezas. Bueno, creo que compartimos una energía y una forma de ver algunas cosas de la música, ¿sabes?

La raíz gallega os unía un poco

Sí, la raíz popular y la raíz gallega. Los dos reivindicamos mucho el mundo de la cultura popular y la verbena que en Galicia está al orden del día. La verbena tiene eso de mezclar estilos, de mezclar gentes también. Porque a la verbena van los ricos, van los pobres, van los jóvenes, van los viejos y a mí eso me mola. O sea, la música como parte de la cultura popular. Entonces pues ahí había una conexión evidente y, a parte, soy fan.

Entonces tu mezcla de estilos puede nacer en parte de la verbena o de lo popular en Galicia.

A mi eso me parece bien pero no es lo que reivindico porque si no tendría una orquesta en vez de una banda de rock.

Pero esa mezcla llevada al rock

Me parece bien, me han gustado siempre esos grupos que son capaces de mezclarlo todo. Estoy hablando de Talking Heads, te estoy hablando de Damon Albarn , te estoy hablando de Mano Negra, te estoy hablando de los Clash y de muchos otros que de repente consiguen una voz propia y un hilo conductor en toda su obra que les permite ir a muchos lados distintos.

Tu primer disco con Novedades Carminha era muy punk y los últimos mucho más variados algo similar a lo que les pasó a The Clash ¿Crees que hay un paralelismo?

Yo soy muy fan de los Clash. Para mí es una banda que marca la linea de lo que tiene que ser una banda de rock. Marcan una línea muy clara y para mí son referentes, no lo puedo negar. Yo soy del rock, no soy ni indie ni nada de eso, yo soy del rock.

A Novedades Carminha os pusieron la famosa etiqueta de indie pero tu música bebe más de The Clash o de Manu Chao que de Los Planetas o Vetusta Morla.

Sí y fíjate que yo conecto bastante con Los Planetas, me gustan bastante a pesar del chistaco que todo el mundo me recuerda "aunque te gusten los planetas como a todos los puretas". No era una crítica al grupo si no un poco hacerlo cosquillas al indie ya talludito y se que me parecen un grupo bastante interesante. Justo he leído que Isaki Lacuesta hizo una película sobre algo de Los Planetas que tengo muchas ganas de ver.

Me interesa mucho como banda y son referentes. No bebo de los mismos sitios que Los Planetas que vienen del shoegaze de principios de los 90, a mí siempre me molo más los bajos y baterias de baile.

La música disco

Si, el indie es una etiqueta que no se dónde ha acabado.

Además, que ya no es independiente porque muchas de esos grupos están en multinacionales, llenando estadios y siendo cabezas de cartel de festivales.

Yo creo que se puede ser independiente y se puede ser cabeza de cartel. Yo nunca renuncié a lo popular y a la gente. Ni con Novedades Carminha ni lo voy a hacer ahora. Creo que se puede convocar a mucha gente sin necesidad de ser mainstream ni pasar por ciertos aros. ¿Quién se reconoce ahora en el indie al ser algo tan amplio y tan pervertida esa palabra?

En directo no dejas de tocarte tres o cuatro canciones clásicas de Novedades Carminha

Mucha gente que viene a verme agradece tres de Novedades Carminha, son temas mios que hice con mis colegas de Novedades Carminha. Evidentemente si yo hiciera un bolo basado en los últimos discos de Novedades Carminha pero estoy haciendo un guiño a una parte de mi pasado y sería más extraño no hacerlo. Novedades Carminha hace poco que no existe, hace un año y medio decidimos parar el proyecto. Sería muy raro aparecer y no tocarse nada. Intento meterlo de la mejor forma que puedo. Lo hago porque me gustan los temas y porque creo que es un regalito para la gente.

¿Por qué terminó Novedades Carminha?

Yo sólo tengo un buen recuerdo de Novedades Carminha. Si decidimos parar fue porque no estábamos con la energía suficiente como para asumir un disco nuevo y seguir de gira. Si me dices que fue un drama me daría bajón acordarme de un pasado pero ese pasado es feliz y es de hace nada.

Tu sonido en solitario no deja de ser una evolución de lo que hacías con Novedades Carminha en los últimos dos discos.

Imagino que es porque yo era parte de Novedades Carminha y las letras las hacía yo en su mayoría y muchas propuestas musicales las hacía yo. Yo me implicaba mucho en Novedades Carminha y me implico mucho en mi proyecto en solitario.

¿Qué nos puedes contar del nuevo disco?

Mi disco homónimo, Carlangas, es una paleta de colores bastante amplia donde hay cosas más electrónicas, cosas más disco y hasta hip hop o cumbia. Venía de hacer esto también en Ultraligero con Novedades Carminha y ahora me apetece un poco recoger cable. Aunque también hay mezcla de estilos es todo con la misma banda, los mismos productores, un poco menos abierto y más punk.

¿Qué inspiró tu primer disco en solitario?

Cuando hice el primer disco como Carlangas estaba más tristón porque yo no me esperaba parar con Novedades Carminha. Hasta que tuvo que pasar yo no lo tenía previsto, estaba un poco triste y tenía canciones en el cajón. Es un disco como un poco más downtempo y ahora que me hice una gira de 30 bolos y estoy super empatado con la banda vengo durito.

Para ser un disco triste y downtempo es bastante animado y fiestero

Si, pero tu fijate que es lo que dicen las letras. Son letras tristes con música alegre que es una fórmula que siempre me ha molado.

La clásica jugada de te hago bailar, pero si te paras a entender la letra te están jugando.

Yo es que soy muy fan de Los Chichos y es lo que me trasladan. Los Chichos están hablando de cosas trágicas y jodidas y a la vez están poniendo a bailar a una discoteca entera. Pero están hablando de que eran yonkys, de desamor, de pobreza y de cosas muy jodidas. Lo que pasa es que a mí no me sale ir hacia abajo del todo y a lo mejor la música es sanadora en ese sentido para mí.

¿Fue una de tus influencias la rumba?

Yo llegue tarde a la rumba. A lo mejor en Galicia forma más parte de la música popular la música latina por la inmigración que vinieron con los discos en los 70 y los 80 por eso las orquestas tocan música latina en su mayoria boleros, cumbias y salsa. Pero ahora vivo en Carabanchel, llevo casi 20 años viviendo en Madrid y Madrid es muy rumbero.

¿Qué tiene Carabanchel que te atraiga?

Viví en el centro muchos años en Malasaña y Lavapiés pero estaba un poco encarcelado en la M30. Las canciones que cantan Los Chichos no están ocurriendo a mi alrededor entonces me fui a vivir a Vallecas cinco años a Entrevías y me cambió la perspectiva de las cosas. Ahora vivo en Carabanchel a 200 metros de Caño Roto que es donde surgieron Los Chorbos, Manzanita y Las Grecas.

Has grabado un documental en formato sobre Las Verbenas

Si, fue un encargo de Sonora. Queríamos contar la historia de la cultura popular en Galicia, como llega la música tropical a Galicia y lo hicimos a través de la figura de Lito, que fue el que resucitó el mundo de la verbena. La verbena en los años 60 y 70 era mainstream en Galicia y ahora desde los 2000 lo vuelve a ser. Lito era como el super mánager de todas estas orquestas y el que se inventó una estrategia para que la juventud saliera de las salas de fiesta y llevarlos a las plazas de los pueblos a través de las orquestas. Ahora mismo es el mayor fenómeno cultural que hay en Galicia que mueve a cientos de miles de personas cada año mucho más que el mundo de los festivales mainstream.

¿Nunca te ha pasado que estuvieses en una fiesta popular en Galicia y la orquesta se tocase una canción de Novedades Carminha?

No, nunca llegamos a tanto. Esto si les pasó a los grupos de los 80, a Os Resentidos y a Siniestro Total porque creo que la música fluía de forma diferente. Había menos canales, menos oferta y no se conocían tantos grupos. Ahora en Galicia puedes nombrar 50 grupos con facilidad y antes había 5 y cuando alguien sacaba una canción como Galicia caníbal la orquesta lo referenciaba. Ahora las orquestas se dedican al mainstream más mainstream de Rosalía para arriba.