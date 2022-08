Entrevista a Cheti, el cantautor alicantino que hipnotiza a Spotify

"En mi DNI pone Ignacio pero toda la vida me han llamado Cheti", nos dice muy tranquilo un cantante que está despuntando pero bien en el mundo de la música. En plena gira estival, anda promocionado 'No hay verano sin beso', adelanto de su nuevo trabajo por el que ya suma 30 millones de reproducciones en Spotify.

"No me puedo quejar de mi suerte en la música, pero seguro que hay gente que ha oído alguna de mis canciones y no sabe quién soy", nos comenta por teléfono tras un reciente concierto en Torrevieja. Él precisamente es de la localidad vecina de Elche, en Alicante, donde dio sus primeros pasos.

"Empecé esto con una amiga hace cuatro años, con el tema '5 de la tarde', nuestro primer éxito como Sun Valley". Sacaron su canción "sin pretensiones de éxito", algo que "le vino grande" a su amiga y decidió abandonar el proyecto. "Hará cosa de un año quise hacer esta carrera más personal y cambié el nombre por el mío, Cheti".

Es una fama que le llegó un poco por sorpresa, ya que sus planes vitales eran a priori otros. Quiso seguir los pasos de su padre como odontólogo y estudió la carrera en su ciudad natal, pero la música comenzó a tener más peso en su existencia: "Sacaba cosas, a la gente le gustaba y sentí la responsabilidad de seguir haciéndolo, y querer hacerlo cada vez mejor".

Su estilo suena a la vez fresco y clásico dentro del panorama pop español. Son "melodías ligeras y pegadizas acompañadas de letras que evocan imágenes cotidianas con las que sentirse identificado", dicen sus representantes, y él da su visto bueno a esa descripción y a la siguiente: "En el caso de 'No hay verano sin beso' nos encontramos con una colección de imágenes que nos trasladan a una postal mediterránea con la que todos soñamos en los largos meses del invierno". Ahí es nada, ¿eh?

Desde luego él "está muy orgulloso de ser alicantino y poder defender la creación musical desde su región", menos habitual que las típicas canteras de Madrid o Barcelona. Más frecuente es la explosión musical en pandemia, un buen momento profesional para él al escribir "temas más alegres para tiempos oscuros" y colaboraciones exitosas.

Como dice en su último videoclip, Cheti parece montado en un avión para encontrarse con ritmos y letras fáciles que se te queden en la cabeza. Haz el favor y ponle cara, que como él mismo señala, seguro que le habías oído y no le conocías.