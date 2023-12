Entrevista a Leon Leiden, de TikTok a los Grammy: "Es más difícil triunfar como músico"

No sé por qué, pero no deja de sorprenderme la educación y el trato con la prensa de artistas como Leon Leiden. Con cerca de siete millones de seguidores en TikTok (su plataforma favorita) y 1,7 millones de oyentes mensuales en Spotify. "Ha sido un proceso muy rápido y muy lleno de cosas", reconoce por teléfono horas antes de actuar en la gala de los Latin Grammy, con una tranquilidad que parece impropia de su edad.

Lo más curioso es que salió de TikTok, donde ya se dedicaba al cien por cien a su vena musical, y no duda de en qué vertiente (artista o creador de contenido) es más difícil triunfar. "No es por invalidar ninguna de las dos disciplinas, porque sé que son sumamente complejas ambas, pero en mi propia experiencia es mucho más difícil triunfar en el mundo de la música, porque no se basa exclusivamente en poner una cara linda y constante, sino que se trata de exponerse muy vulnerable a contar historias personales hacia el mundo exterior, y eso requiere valentía".

Valiente es, desde luego, porque es capaz de componer partiendo de manzanas o literales latidos de corazón. "El tema de crear con objetos me ha ayudado a encontrar conceptos distintos, únicos, vehículos indirectos para contar historias. Quizá nos es más fácil acercarnos a realidades difíciles de la vida a través de algo inocente, como una manzana, o un cardiograma. Es lo que uso para explorar y una forma más de conectar con el público".

Por supuesto, sabe lo que es enfrentarse a odiadores profesionales. "El hate es el pan de cada día. Mi proyecto tiene una retroalimentación muy positiva, pero hay días buenos y días peores, el hate algunas veces te puede tumbar y arruinar la tarde. Yo tengo tatuado en el brazo izquierdo la frase 'todo pasa', y me rijo mucho por eso. Los haters cambian mucho de tema y el que hoy me critica mañana están a otra cosa. Yo intento ser igual al aceptarlo". Para tomar nota, vaya.

Entre sus creaciones más virales se encuentra una collab con el más allá, y eso que no acabó satisfecho: "Es difícil de explicar, pero hice una canción con un fantasma. Tengo unos amigos creadores de contenido a los que propuse hacer una colaboración, y a través de una ouija al parecer contacté con un ente. Durante unos momentos de silencio, el ente hizo unos ruidos que grabé y utilicé en el tema. La publiqué, pero creo que ha sido mala idea, porque me sentí mal un par de semanas y me afectó involucrarme con ese tipo de fuerzas".

Nominado a mejor artista revelación en la última edición de los Latin Grammy, reconoce que nuestro territorio es uno de los que más le seducen en términos de público. "España es mi tercer o cuarto país con más, Pol Granch, Zoilo, David Res, Miss Nina, mi intención es seguir creciendo aquí porque es un país que me ha abierto las puertas con mucho, mucho amor".