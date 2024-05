Entrevista a Sidecars: "La gentrificación ha hecho mucho daño y Malasaña ya no tiene mucho que ver con la que era"

Naturales del barrio de Alameda de Osuna la música de Sidecars está ligada desde siempre a la capital de España. Como ellos explican, Madrid es el decorado de muchas de sus canciones, y confiesan que esta ciudad los desvirgó en muchos sentidos: sus primeros conciertos, sus primeras chicas o sus primeras litronas las tomaron en Madrid. Por ello, era difícil encontrar un grupo más madrileño y que se mereciese más renovar el chotis Madrid que ellos mismos.

Aprovechamos el estreno de esta nueva interpretación de la conocida canción de Agustín Lara, y charlamos con la banda en una cordial y cercana conversación con Juancho, Gerbass y Ruly, voz, bajo y batería de Sidecars. Su sinceridad y encanto nos permitió conocer más de cerca a una de las bandas españolas más conocidas y queridas por el público.

Aunque explican que al principio les impactó la idea de que una banda de rock se adentrase en el género del chotis, rápidamente aceptaron la propuesta de Mahou de versionar Madrid, pues "somos una banda muy asociada a Madrid y nos pareció que podíamos hacer una revisión del texto más actual, y nos sonó gracioso y ha quedado algo bonito", comenta Juancho. Han conseguido llevar una de las canciones más célebres y representativas de la capital a su campo y convertirla en una perfecta representación del rock.

Pero la excelencia de esta nueva versión reside en haber sabido actualizar la canción, pero manteniendo su esencia. La nueva letra hace un recorrido por el Madrid que los impulsó a la fama: las salas el Honky, la Riviera, la Coquette, el Siroco o el Berlín; pero en el videoclip también vemos algunos de los símbolos tradicionales de esta ciudad y de las fiestas de San Isidro, como son los chulapos y las chulapas. Una festividad que, según Gerbass, marca el inicio del verano y que para él significa "darte noches muy largas que acaban por la mañana. Un paseo por Las Vistillas, la Pradera, por donde haya buenos conciertos, porque depende mucho de qué programen en cada sitio para saber a dónde vamos. Y nada, disfrutar de la ciudad, que la verdad que son momentos donde se puede hacer un poco de todo y no estamos tan controlados como otros días".

Y es que, como cualquier madrileño o cualquier persona que se encuentre en Madrid durante estos días de celebraciones, Sidecars tampoco se quiere perder estas actuaciones. Además de haber disfrutado algún año encima del escenario, como en 2018 en Alcobendas, también les gusta seguir toda esta programación musical como público. Aunque se trata de una fiesta que ha sufrido un gran cambio en los últimos años, pues Gerbass confiesa que antes había más grupos internacionales, y "poder ver a grupos que venían de fuera que encajaban mucho en nuestro entorno musical, y verlos de gratis en un ambiente de colegas y de cerveza y sin nadie controlándote era maravilloso".

Con motivo de esta nueva versión del chotis, nos hemos permitido soñar con más versiones de Sidecars de otras populares canciones del panorama nacional. Explican que una vez atrevidos a traérselo a su terreno, confiesan algunos nombres como la canción Valencia, aunque reconocen que le daría más respeto al tratarse de un tema de fuera de su ciudad natal. "En este caso [del chotis Madrid] sí que es cierto que es por una cuestión de que estamos muy vinculados a Madrid. Por eso nos hemos atrevido", comenta Ruly.

Aunque cuando les preguntamos por canciones de otros grupos que les hubiera gustado haber compuesto ellos, lo tienen más claro. "Por ejemplo, de Los Rodríguez te diría que cualquiera. Somos muy fans, es de nuestras bandas favoritas, es como de nuestros lugares comunes de los tres. En algún momento de las giras ponemos algún disco completo. Cualquiera de estos temas es contestable", indica Ruly. Sin embargo, Juancho se atreve a dar más nombres: "Que levante la mano cualquier músico de este país que no quisiera haber escrito Turnedo de Iván Ferreiro. Aunque hay muchas canciones que cuando las escuchas piensas: "Qué cabrón, ¿por qué lo hizo él y no yo?".

Sin embargo, esa envidia muchas veces se traduce en admiración. Sobre la colaboración y el apoyo entre grupos Juancho confiesa que "nosotros concebimos las colaboraciones desde siempre como algo muy personal y como juntarte con un amigo, con alguien a quien admiras mucho, y lo conoces o has tenido una relación de alguna manera. Ahora hay mucha colaboración comercial. O sea, odio la palabra comercial, pero sí a nivel marketing. Nosotros no somos muy partidarios de esto y nuestra manera de entenderlo es ayudarnos entre amigos y, sobre todo, hacer las cosas para disfrutar y para nutrirnos unos de otros, más que para pegar un pelotazo en la radio".

Quizás esa admiración y amor muchas veces se transforma en acordes y poesía. Y es que reconoce que le es más sencillo componer canciones inspiradas en otras personas, que hablando de sí mismo. "He escrito más canciones a alguien que las que he escrito hablando sobre mí o sobre nosotros, que he escrito muchas. Pero me parece que cuando tienes algo que contar sobre alguien es relativamente fácil que salgan buenas ideas. Bueno, cuando tienes algo que contar, salen las canciones; cuando no, no. Entonces cuando estás bien con alguien o mal con alguien, siempre hay de donde tirar", cuenta Juancho. Además, confiesa que aunque pueda dar un poco de vergüenza cuando esa persona en la que se inspira la canción la escucha por primera vez, cree que es un regalo bonito. Aunque no la mencione, Amasijo de huesos es una clara muestra de la belleza que puede conseguir ese amor hacia ciertas personas.

A pesar de que su nexo de unión fue la Alameda de Osuna, La Latina o Malasaña son barrios a los que les tienen gran cariño. "Aunque sean obvios, son lugares donde hemos pasado nuestra adolescencia y nos hemos tomado nuestros primeros litros y hemos visto nuestros primeros conciertos, y hemos dado nuestros primeros conciertos. O sea, Malasaña, aunque sea un poco evidente, me parece un lugar que, al menos, nuestro recuerdo de él cada día es un poco diferente de lo que era", destaca Juancho. Sin embargo, esa Malasaña de su adolescencia es muy diferente a la que conocemos ahora. "La gentrificación ha hecho mucho daño y la Malasaña por donde empezamos a movernos no tiene mucho que ver con la que hay ahora", confiesa Gerbass.

Pero 18 años después de esos comienzos por algunos barrios de la ciudad, están de gira por toda España con su último disco, Trece. El final de gira será el 23 de noviembre en el Wizink Center y, al contrario de lo que pudiéramos pensar, tras este tour no planean descansar. "Realmente, ya tenemos la mira puesta en las canciones nuevas y cuando ya estamos en esta recta final de esta gira, el oficio y la experiencia nos hace ya estar pensando en lo siguiente y nunca hemos esperado a parar para pensar qué es lo próximo que vamos a hacer. Ya estamos haciendo canciones nuevas, grabando cosas nuevas y ya tenemos un plan para conquistar el mundo después de este disco", reconoce Juancho.

En ese concierto del Wizink de despedida de gira y de cumpleaños de la mayoría de edad de Sidecars en la música, contarán con muy buenos amigos sobre el escenario, soplando las velas con ellos. "La cosa va de hermanos, están los hermanos Ferreiro, los hermanos Tormo de Los Zigarros y hasta aquí podemos leer porque estamos a punto de anunciar la siguiente y queremos mantener un poco la mística y el hype para que la gente esté atenta", admite Gerbass.

Y sí, como ellos mismos confiesan, Sidecars está listo para conquistar el mundo; más bien, para seguir conquistando el mundo, porque se han convertido en una banda fundamental en el rock de nuestro país. Una banda que ha demostrado con su renovación del chotis Madrid que su rock suena más fuerte que nunca, y, como dicen en esta nueva versión, Madrid no se olvidará de ellos y sabemos que todos sus seguidores tampoco.