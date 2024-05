Así suena la emotiva canción que Vetusta Morla le ha dedicado a Madrid como adelanto de su nuevo disco

El reciente anuncio de Vetusta Morla de que harán un parón en su carrera tras el lanzamiento de su nuevo disco pillo a todos sus fans por sorpresa. El grupo necesita tomar aire para volver con toda la fuerza del mundo después pero antes nos van a regalar su nuevo disco Figurantes que verá la luz el 31 de mayo.

Ya hemos ido escuchando singles como La sabana de mis fantasmas o Puentes y Catedrales pero ya tenemos el último adelanto titulado Ay Madrid.

Una canción que ve la luz estratégicamente el 9 de mayo justo a medio camino entre las fiestas de la Comunidad de Madrid que se celebra el 2 de mayo y la fiesta de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, que se celebra el 15 de mayo.

La canción es un homenaje agridulce a la ciudad de Madrid y a la vez un lamento en el que cantan: "¡Ay, Madrid! Me dejé las alas en el metro / y no sé seguir. / No, no puedo huir sin ti. / ¡Ay, Madrid! Se te empaña el rostro y me despejo /Te extraño tanto como a mí".

"¡Ay, Madrid! Pasará la bestia de ojos muertos. No tiene fin", dice una de las poderosas frases de la canción que no sabemos a quién puede hacer referencia.

Madrid ya tiene su himno a cargo de Vetusta Morla que Guille Galván define como "Una canción de amor y resistencia". Además la banda ha confirmado que Matadero Madrid acogerá un espacio inmersivo en la nave 10 (Sala Max Aub) y la nave 11 (Sala Fernando Arrabal), donde podréis escuchar y descubrir la letra de 'Ay, Madrid!', hasta el día 31 de mayo.