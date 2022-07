¿Está Bad Bunny sobrevalorado? Twitter abre un debate al respecto

Cuando un artista alcanza una popularidad tan grande como la que ha logrado Bad Bunny, es inevitable que surjan críticas y personas que cuestionen la legitimidad de su éxito. Si a eso le sumamos las constantes 'fan wars', un tuit puede ser suficiente para que miles de personas se decidan a discutir al respecto de la siguiente pregunta: ¿es Bad Bunny el artista más sobrevalorado de la industria musical?

Como no podía ser de otra manera, los comentarios que más han sobresalido han sido los más polarizados y los que reflejan un mayor fanatismo o un odio más notable hacia Bad Bunny y su música. A pesar de que todas las opiniones deban ser tenidas en cuenta, lo cierto es que, como argumento, ninguno de ellos tiene demasiado peso. Han destacado las personas que han defendido a Taylor Swift como la artista suprema de los charts y la calidad musical, y es que esta artista y Bad Bunny llevan un tiempo batallando por su viralidad en plataformas de música en streaming como Spotify.

Lo que no se puede negar es que la forma de componer y de escribir letras de Bad Bunny ha llegado a millones de personas, y que gracias a su música y a su estilo particular ha logrado posicionarse como uno de los artistas más escuchados del mundo, superando a las grandes estrellas del pop de habla inglesa. Dentro de la oleada de artistas latinoamericanos que tuvo hits a nivel internacional entre los años 2014 y 2017, Bad Bunny es uno de los que mejor ha sabido aguantar el tirón y no quedarse en el fenómeno "flor de un día". Sea uno forofo de su música o no, debe reconocerse su capacidad para generar éxitos que perduran a día de hoy.

Por supuesto, el éxito de Bad Bunny se remonta a apenas unos años atrás, y será necesario esperar un tiempo más para descubrir si es una figura de la música capaz de resistir o si su popularidad bajará con el tiempo, como ha ocurrido con otros muchos grandes fenómenos musicales. ¡Así que, por ahora, el debate queda abierto!