¿Están Camila Cabello y Drake saliendo juntos?

Parece que Drake y Camila Cabello podrían estar saliendo o estar a punto de colaborar en un proyecto musical después de que fueran vistos juntos en una isla del Caribe.

Pop Crave obtuvo imágenes de la estrella del hip-hop de 37 años y la cantante de 26 años montando juntas en moto acuática y manteniendo una conversación íntima en el popular Noah's Ark Beach Club de las Islas Turcas y Caicos.

Drake es un cliente habitual del bar y parrilla flotante, que montó un cartel de su octavo álbum de estudio, For All the Dogs, encima de su letrero en octubre.

Noah's Ark, cuenta con una amplia pista de baile y DJ locales, está ubicada cerca de Bird Cay y la laguna Half Moon Bay en el Parque Nacional Princesa Alexandra en Turks and Caikos.

El popular sitio de chismes Deuxmoi también compartió este vídeo en el que se les ve hablando y añadio el siguiente comentario: "Yo diría que están saliendo. Ella estaba con una amiga y el sólo estaba prestándole atención a Camila".

Según los informes, el rapero comenzó a seguir a Camila después de que ella publicara la letra de su canción de 2023 Search & Rescue el 6 de abril y, en broma, las atribuyó a 'Shakespeare'.

Cabello subtituló su selfie en el espejo: "Sácame del club / sácame de la trampa / sácame del mercado / sácame del mapa / Estoy tratando de acceder al chat grupal y decirles que ya está".

La cantante nacida en Cuba y criada en Miami claramente siente algo por los canadienses, ya que previamente terminó su relación intermitente con Shawn Mendes en junio después de más de dos años juntos.