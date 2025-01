La familia de Billy Ray Cyrus está preocupada tras su extraña actuación en el concierto de Trump: "No te reconozco"

Trace, el hijo de Billy Ray Cyrus, ha emitido una emotiva súplica pocos días después de su actuación desastrosa en la segunda toma de posesión de Donald Trump.

La actuación del cantante de country no fue todo lo bien que esperaba, ya que estuvo plagada de dificultades técnicas. Mientras intentaba conmemorar el regreso de Trump a la Casa Blanca, terminó interpretando la canción Old Town Road sin el equipo adecuado. Luchando con los problemas, intentó cantar a capella, pero se le escuchó preguntar al equipo si su guitarra funcionaba.

Frustrado por los problemas actuales, le dijo a la audiencia: "¿Quieren que cante más o simplemente quieren que me baje del escenario? Me importa un carajo". Los espectadores calificaron la actuación como un "desastre" y "vergonzoso". Sin embargo, Billy respondió y dijo que "no se habría perdido el honor" de jugar para Trump.

Desde entonces, su hijo Trace afirmó que "apenas reconoce" a su famoso padre y compartió una foto de él uniéndose a Billy en el escenario cuando era más joven. Trace es hijo de la ex esposa de Billy, Tish Cyrus y Bexter Neal Helson. Cuando tenía cuatro años, Billy lo adoptó. En su desesperada súplica, Trace escribió: "Desde mis primeros recuerdos, todo lo que puedo recordar es estar obsesionado contigo y pensar que eras la persona más genial que jamás haya existido.

"Quería ser como tú. El día que me adoptaste fue el día más feliz de mi vida. Lamentablemente, el hombre que deseaba tan desesperadamente ser como apenas lo reconozco ahora. Parece que este mundo te ha derrotado y se ha convertido en Es obvio para todos menos para ti. Puede que estés molesto conmigo por publicar esto, pero realmente no me importa en este momento.

"Las chicas y yo hemos estado genuinamente preocupados por ti durante años, pero tú nos alejaste a todos. Noah desesperadamente quería que fueras parte de su vida y ni siquiera has estado ahí para ella. Esa es tu bebé. Ella se merece algo mejor. De alguna manera, al igual que yo, ella todavía te idolatra".

La relación que alguna vez fue cercana que tuvo con su hija Miley se fue cuesta abajo cuando Trish y Billy se separaron. Habían estado casados ​​durante casi 30 años y se informó que Miley se puso del lado de su madre. Su relación se volvió aún más tensa cuando Billy siguió adelante y se casó con la cantante australiana Firerose, que es 25 años menor que él.

Billy y Firerose se separaron apenas siete meses después en medio de una filtración de audio en la que él calificaba a Miley de "diablo" y "zorra". En noviembre se informó que la relación de Miley y Billy se rompió y ella tenía la intención de no volver a hablar con él nunca más.