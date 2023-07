Una fan de Taylor Swift se oculta con una manta en su concierto porque había dicho en el trabajo que estaba enferma

El fanatismo puede llevar a las personas a hacer cosas que no son del todo correctas éticamente, con tal de ver a sus artistas o famosos favoritos. En el caso de Taylor Swift, el fanatismo puede ser especialmente fuerte, ya que es una figura de la música que despierta verdaderas pasiones. Por desgracia, la cantante no puede programar varios shows en cada ciudad que visita, así que hay ocasiones en las que los fans tienen que adaptarse a un concierto que choca con algún otro de sus compromisos. Pero un fan de verdad es capaz de hacer lo que haga falta con tal de acudir al show, incluso fingir estar enferma para librarse de ir al trabajo. Eso es lo que le ocurrió a esta fan de Taylor Swift, que se ha hecho viral con su creativa forma de que las cámaras no la capturen para que sus jefes no la descubran mientras ven la televisión.

Los conciertos de Taylor Swift son eventos que atraen a los medios locales, y es muy fácil acabar siendo capturado por las cámaras y saliendo en la cadena de televisión de la zona. Se suele decir eso de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y con este tipo de mentiras que afectan a la situación laboral, toda precaución es poca. Cuando la televisión quiso grabar los alrededores, esta chica no dudó en servirse de la manta que había llevado para acampar fuera del recinto, y evitar así que sus jefes la reconociesen en las imágenes que estaban capturando. Su inteligente disfraz debió llamar la atención de los periodistas, hasta el punto de querer entrevistarla.

Entre el estampado de puntitos sobre el fondo de pelo rosa y las gafas de sol colocadas por encima, esta versión kawaii del primo Eso de la familia Addams se ha hecho totalmente viral. Ahora solo queda esperar que la historia no haya llegado a sus jefes, ya que su voz podría ser lo suficientemente reconocible como para acabar metiéndose en un lío, a pesar de estas tremendas precauciones.