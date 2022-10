Los fans de Taylor Swift están convencidos de que esta nueva canción podría estar dirigida a Kanye West

El esperado nuevo disco de Taylor Swift 'Midnights' se encuentra a la vuelta de la esquina y verá la luz el próximo 21 de octubre.

Cada vez sabemos más detalles de este disco que tendrá 13 canciones, cuenta con la colaboración del inseparable Jack Antonoff como productor y tendrá también la presencia de Lana Del Rey en la canción 'Snow On The Beach'.

Recientemente la cantante americana desvelo el tracklists completo del disco con los títulos de todas las canciones y los fans ya han empezado a hacer todo tipo de teorías sobre el significado o la temática las mismas.

En cuanto Taylor desveló que la canción n11 del disco se titularía 'Karma' muchos fans ven signos de que podría estar dirigida a Kanye West, conocido enemigo de la cantante desde que en 2009 interrumpiera su discurso de aceptación de su premio por 'You Belong With Me' en los MTV Video Music Awards.

Actualmente Kanye West no se encuentra en su mejor momento y no para de saltar de una polémica a otra. La más reciente ha sido cuando ha ocupado titulares en todo el mundo después de que apareciera en su propio desfile de moda en París con una camiseta con el mensaje 'White Live Matters'.

Se sabe desde hace mucho tiempo que Taylor es la reina de los easter eggs y los mensajes ocúltos en su música, sus fans están teorizando que esta nueva canción podría referirse a Kanye West.

"El 6 de octubre de 2016, se filtró la demo original de la canción de Kanye, Famous, con la letra completa sobre Taylor", tuiteó un usuario. "6 de octubre de 2022, Taylor anuncia Karma. ¿Coincidencia? Creo que no".

Su enemistad se reavivó en 2016 después de que Kanye mencionara a Taylor en su canción de 2016, 'Famous', y los dos no estaban de acuerdo sobre si ella sabía las palabras exactas que él incluiría en la canción.

Pero eso no es todo. Otro incluso señaló que el número de la pista también puede llevar a una importante canción anterior suya: la canción, 'Innocent', de su álbum de 2011, Speak Now, que llegó justo después de su incidente en los VMA.

"Karma definitivamente se trata de Kanye porque no es una coincidencia que sea el track 11", señaló un fanático en Twitter. 'Innocent' (su canción perdonando a Kanye por el incidente de 2009), también era el track 11 de 'Speak Now'".

