El festival internacional KALORAMA regresa a Madrid en junio con Pet Shop Boys, Jorja Smith, Father John Misty y The Flaming Lips

Tras un exitoso debut en 2024, KALORAMA Madrid regresa a la capital con el objetivo de consolidarse como una de las citas imprescindibles del calendario musical. Para su segunda edición, el festival cambia su ubicación a la Caja Mágica y adelanta su celebración al 20 y 21 de junio de 2025, ofreciendo dos jornadas de música al aire libre con aforo limitado.

El cartel de este año reúne una ecléctica selección de artistas que combinan grandes nombres internacionales con la vibrante escena emergente local. Pet Shop Boys, Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty, The Flaming Lips y Scissor Sisters encabezan una programación que apuesta por la diversidad de estilos y una experiencia cuidada para los asistentes.

Viernes 20 de junio: Neo Soul, folk y indie

La primera jornada estará liderada por Jorja Smith, cuya inconfundible voz y capacidad para moverse entre el R&B, el soul y la electrónica la han consolidado como una de las artistas más versátiles de su generación. Father John Misty aportará su particular visión del folk-rock contemporáneo, mientras que The Flaming Lips celebrarán en el festival el 20º aniversario de "Yoshimi Battles the Pink Robots", el disco que los catapultó como una de las bandas más innovadoras del indie psicodélico.

La jornada también dará espacio a sonidos más experimentales. BADBADNOTGOOD desplegará su singular fusión de jazz, hip-hop y electrónica, mientras que los franceses L’Impératrice traerán su refinado pop electrónico con aires retro. Alizzz, referente de la música en español, combinará pop y electrónica con una producción vanguardista. La escena madrileña estará representada por La Plata, Irenegarry y Bloodstein, tres proyectos que reflejan la efervescencia del talento local.

Sábado 21 de junio: Iconos y vanguardia

El sábado, Pet Shop Boys serán los grandes protagonistas con su innovadora fusión de pop y teatralidad. Con una carrera que abarca décadas, Neil Tennant y Chris Lowe llegarán a KALORAMA Madrid con su gira "Dreamworld: The Greatest Hits Live", un espectáculo electrizante que reafirma su estatus como leyendas de la música contemporánea.

Por su parte, Azealia Banks, ícono de la irreverencia y la experimentación, traerá su explosiva combinación de hip-hop, house y electrónica, mientras que Scissor Sisters marcarán su esperado regreso a la península tras 11 años de ausencia, con su inconfundible mezcla de glam, pop y actitud festiva.

El sábado también ofrecerá propuestas internacionales y nacionales que explorarán sonidos más oscuros y vanguardistas. Boy Harsher envolverá al público en su hipnótico darkwave y synthpop minimalista, mientras que Model/Actriz traerá una explosiva combinación de post-punk y noise, ofreciendo uno de los directos más abrasivos del festival.

En la escena nacional, Maria Arnal presentará por primera vez en Madrid su nueva faceta en solitario, reinterpretando la tradición con un enfoque más pop. PUTOCHINOMARICÓN desafiará los límites del género con su pop experimental y su afilada crítica social, mientras que Laura Sam fusionará spoken word y electrónica en una propuesta intensa y personal. Finalmente, El Buen Hijo completará el cartel con su pop luminoso y letras cotidianas.

Con este cartel, KALORAMA Madrid reafirma su apuesta por una experiencia diversa, donde conviven distintos géneros y propuestas artísticas. La combinación de grandes nombres, talento emergente y un aforo limitado promete hacer de esta segunda edición un evento imprescindible para los amantes de la música.