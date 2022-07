Welcome To Fabulous Mad Vegas

Más información Metallica triunfan y Twenty One Pilots sorprenden en el regreso del Mad Cool

El Mad Cool logró en su segunda jornada transportarnos al desierto de Nevada, a la ciudad de las luces y el pecado. Lo hizo juntando en un mismo día a las dos bandas de rock más importantes de Las Vegas, The Killers e Imagine Dragons que pusieron en pie al público con su sonido grandioso diseñado para llenar estadios y festivales.

Pero antes las primeras descargas de energía se habían vivido con el nostálgico nu metal de Deftones. Un sonido denso, distorsionado y pegajoso con el que un grupo de fieles de la banda agolpados frente al escenario principal lo daban todos.

Chino Moreno jugaba con el micrófono mientras sonaban algunas de sus canciones más reconocibles como 'Shove It', 'Changes' o 'Diamond Eyes'. Su voz no se escuchaba especialmente bien y no lograron conectar con gran parte del público. Yo terminé yéndome a ver el final de London Grammar mientras mucha gente se movía para coger buen sitio en Imagine Dragons.

Que el tiempo entre conciertos en los dos escenarios principales del festival sea tan corto hace que muchas veces tengas que moverte mientras la banda que estas viendo toca sus últimos temazos o contar con que te vas a perder las primeras canciones del siguiente grupo. Todo eso sin tener en cuenta que puedes querer ver a otros artistas en el resto de escenarios del festival.

Imagine Dragons iluminan el desierto de Madrid

Nuestro viaje a Las Vegas empezó casi a las once de la noche de la mano de Imagine Dragons. El cuarteto liderado por Dan Reynolds ofrecieron un concierto grandioso en el que presentaron las canciones de sus dos nuevos discos de estudio intercaladas con los grandes temazos de su carrera.

Sonidos percusivos tribales mezclados con pop rock electrónico y estribillos diseñados para ser coreados. Arrancaron por el principio con 'It's Time', el single que les dió a conocer en 2012, mientras Dan se envolvía en la bandera arcoíris del orgullo.

Imagine Dragons en el Mad Cool | EFE

Después crecieron con la poderosa 'Believer', mantuvieron la intensidad con 'Polaroid' y la volvieron a subir con 'Thunder'. "Hacía mucho tiempo desde la última vez que vi vuestras caras sin las mascarillas. Nos necesitamos los unos a los otros y esto es una celebración de la vida", aseguraba Dan durante un momento del concierto.

Cañones de confeti, chorros de vapor y un Dan entregado al público que no salía de la pasarela que montaron en el escenario especialmente para este concierto y que ayer en Twenty One Pilots no existía.

Claramente es un grupo que parece componer sus canciones pensando en como sonaran en concierto, en donde el publico se pondrá a saltar y en como de alto corearan el estribillo.

Encadenaron una racha de poderosas de canciones festivaleras con 'Demons', 'Enemy', 'Bones', 'Walking The Wire' y para cerrar la esperada 'Radioactive'. Fue curioso ver como Dan paró un momento el concierto para que pudieran atender a un asistente del público que se encontraba mal.

The Killers siguen siendo la mejor banda festivalera que existe

Nuestra siguiente parada en Las Vegas llegó con The Killers, la banda fundada en la ciudad del pecado en 2001 por Brandon Flowers y Dave Keuning junto al batería Ronnie Vanucci y el bajista Mark Stoermer, que ya no sale de gira con ellos.

Acompañados de un guitarrista, un teclista, un bajista y un trio de coristas saltaron al escenario principal para hacer un repaso a su carrera en el que los singles de sus últimos trabajos supieron aguantarles el pulso a los grande temazos de sus tres primeros discos con los que alcanzaron fama mundial.

Canciones más modernas como 'The Man', 'Run For Cover' y 'Caution' encajaban perfectamente con clásicos como 'Spaceman', 'Smile Like You Mean It', 'Human', 'Somebody Told Me' y 'Read My Mind' entre otras.

Esta era la cuarta vez que los veía en directo, primero en el DCODE en 2012, después en el FIB en 2013, más adelante en O Son Do Camiño en 2018 y por ultimo en este Mad Cool 2022, la primera vez que tocaban en Madrid en 10 años.

En este concierto me lo pasé igual de bien que en los tres anteriores y la poderosa actuación de The Killers me hizo reafirmarme en mi idea de que son la mejor banda festivalera que existe o al menos una de las mejores.

Himnos de rock alternativo y sintetizadores con los que el público no paró de saltar desde el minuto uno. Predije que cerrarían con 'All These Things That I've Done', 'Mr.Brightside' y 'When We Were Young' y sólo falle en el orden de las dos últimas.

Uno de esos conciertos que consiguen que durante hora y media te olvides por completo del mundo y tras los que terminas vacíos tanto física como emocionalmente.

Foals cierran la fiesta antes de la larga vuelta a casa

El grupo británico Foals, que se encontraban presentando su disco 'Life Is Yours' que acaban de lanzar hace unas semanas, fueron los encargados de cerrar la segunda jornada del Mad Cool.

Tercera dosis seguida de rock alternativo, en este caso desde el Reino Unido y con ese sonido acelerado que hace que los conciertos de Foals parezcan en algunos momentos más una discoteca que un concierto de rock.

Una parte de los 70.000 asistentes que habían abarrotado los conciertos de Imagine Dragons y The Killers se habían ido pero los que quedaban sacaron fuerzas para bailar una hora más con temazos como 'My Number', 'Inhaler' o 'Two Steps, Twice'.

Demasiada gente saliendo a la vez provocaron largas colas, especialmente en la zona de Taxis, Uber y Cabify, que hicieron que la vuelta a casa fuera un tormento para muchos.

Quizás si la música no acabara a las 3:00 y tuvieramos algún DJ sonado hasta las 4:30, como en todas las ediciones anteriores, podrían repartir más la salida de gente. Pero los vecinos de Valdebebas tienen derecho a dormir, quizás todo esto cambié si finalmente mueven el festival al sur de Madrid en 2023.