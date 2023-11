Frank Ocean publica una foto de Rosalía en Instagram, y sus fans piden a gritos una colaboración

Frank Ocean ha tenido un rol importante en la trayectoria musical de Rosalía. Desde que se conociesen, ambos han compartido impresiones sobre su visión artística y se han apoyado el uno al otro, y la catalana ha llegado a mencionar su nombre en el primer single de su "era renacentista", la era Motomami. La privacidad con la que se suele mover Frank Ocean ha hecho que no se conozca mucho al respecto de su relación, y es por eso que sus fans se han sorprendido al ver que el cantante había decidido publicar una foto de Rosalía tomada por él en sus Instagram Stories.

Por lo que parece, la reciente presencia de Rosalía en Los Ángeles ha llevado a que la artista tenga mucho más contacto con las celebrities que residen por la zona: además de sus citas con el actor de Jeremy Allen White, parece que la artista habría aprovechado para ver el atardecer junto a su amigo Frank Ocean, y ese es el momento que ha quedado retratado en esta foto que se ha hecho tan viral.

Esta novedad con respecto a Rosalía y Frank Ocean ha llevado a que muchos recuerden aquella colaboración que el cantante grabó con la artista (tuvo videoclip y todo) pero que nunca vio la luz de forma oficial. Los seguidores más acérrimos de ambos han podido disfrutarla gracias a que se filtró, pero todavía son muchos los que no acaban de entender por qué está combinación de talento desorbitado no se ha hecho realidad. Sabiendo que han vuelto a verse para pasar un rato juntos, hay quienes han recobrado la esperanza de que algún día tengamos un hit oficial firmado por los dos, pero es poco probable que ese atardecer en la playa haya versado sobre asuntos profesionales. Si su canción no terminó de publicarse, tal vez sea porque prefieren que la unión de sus visiones artísticas sirva para dar forma a algo todavía mejor, así que tocará ser pacientes y ver si finalmente deciden colaborar.