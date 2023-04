Frank Ocean se retira de Coachella tras su controvertida actuación y este será su sustituto como cabeza de cartel

Frank Ocean ha lanzado un comunicado explicando que se retira de su actuación como cabeza de cartel programada en Coachella 2023 este domingo 23 de abril. Este anuncio se produce después de su polémica actuación durante el primer fin de semana del festival.

El comunicado dice: "Frank Ocean no actuará en el fin de semana 2 de Coachella. Después de sufrir una lesión en la pierna en los terrenos del festival en la semana previa al primer fin de semana, Frank Ocean no pudo realizar el espectáculo previsto, pero aún tenía la intención de hacerlo, y en 72 horas, el espectáculo se modificó por necesidad.

"Por consejo del médico, Ocean no puede realizar el fin de semana 2 debido a dos fracturas y un esguince en la pierna izquierda".

La nota concluye con una declaración de Ocean explicando como vivió su comentado actución: "Fue caótico. Hay algo de belleza en el caos. No es lo que tenía la intención de mostrar, pero disfruté estar ahí afuera y los veré pronto".

La actuación del cantante californiano en Coachella era una de las más esperadas por sus seguidores, puesto que el músico de 35 años llevaba retirado de los escenarios siete años.

Los fans habían estado anticipando las actuaciones de Ocean en Coachella desde 2020, cuando fue anunciado como uno de los cabezas de cartel antes de que el festival fuera cancelado por dos años consecutivos debido a la pandemia. En agosto de 2021, el cofundador del evento, Paul Tollett, reveló la noticia de que Ocean encabezaría la edición de 2023 en una entrevista con Los Angeles Times.

Sin embargo, un fuerte retraso del espectáculo, fallos técnicas en la producción y la falta de transmisión en directo por Youtube hicieron que su concierto fuera uno de los más criticada del fin de semana.

Tras conocerse el anuncio de que Frank Ocean no actuaria en el segundo fin de semana ha saltado la noticia de que los encargados de sustituirle como cabeza de cartel serán Blink-182.

Si bien Coachella aún no ha anunciado oficialmente un nuevo cabeza de cartel de reemplazo, una fuente "cercana a la situación" le dijo a Variety que Frank Ocean será reemplazado por Blink-182. Ni Coachella ni Blink-182 han confirmado el reemplazo.

La incorporación de última hora de Blink-182 al primer fin de semana de Coachella marcó la primera vez que la banda se presentó en directo desde que se reunió con Tom DeLonge en 2022.

La actuación de la banda en el Sahara Stage supuso un repaso a su carrera en el que interpretaron sus singles más conocidos desde 'The Rock Show' a 'Dammit' pasando por 'First Date', 'What's My Age Again?', 'Miss You' y 'All The Small Things'. Todo un éxito de concierto que ahora podrán repetir a lo grande en el escenario principal del festival.