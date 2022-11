Grammy Awards 2023: lista completa de nominados a los premios

Las nominaciones para la 65.ª entrega anual de los premios Grammy se han anunciarán el martes 15 de noviembre a través de una transmisión en vivo, organizada por la Academia de Grabación del Museo de los Grammy en Los Ángeles.

Después de las nominaciones, los fanáticos de la música tendrán que esperar unos meses para saber quién se llevará uno a casa.Los Grammy 2023 se transmitirán en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Song of the Year

"Abcdefu" Sara Davis, Gayle and Dave Pittenger, songwriters (Gayle)

"About Damn Time," Melissa "Lizzo" Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin and Theron Makiel Thomas, songwriters (Lizzo)

"All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)," Liz Rose and Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

"As It Was" Tyler Johnson, Kid Harpoon and Harry Styles, songwriters (Harry Styles)

"Bad Habit" Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy, songwriters (Steve Lacy)

"Break My Soul" Beyoncé, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant and Christopher A. Stewart, songwriters (Beyoncé)

"Easy on Me" Adele Adkins and Greg Kurstin, songwriters (Adele)

"God Did" Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts and Nicholas Warwar, songwriters (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy)

"The Heart Part 5" Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar and Matt Schaeffer, songwriters (Kendrick Lamar)

"Just Like That" Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt)

Best Pop Solo Performance

"Easy on Me" - Adele

"Moscow Mule" - Bad Bunny

"Woman" - Doja Cat

"Bad Habit" - Steve Lacy

"About Damn Time" - Lizzo

"As It Was" - Harry Styles

Best Pop Duo/Group Performance

"Don't Shut Me Down" - Abba

"Bam Bam" - Camila Cabello feat. Ed Sheeran

"My Universe" - Coldplay & BTS

"I Like You (A Happier Song)" - Post Malone & Doja Cat

"Unholy" - Sam Smith & Kim Petras

Best Traditional Pop Vocal Album

Higher - Michael Bublé

When Christmas Comes Around… - Kelly Clarkson

I Dream of Christmas (Extended) - Norah Jones

Evergreen - Pentatonix

Thank You - Diana Ross

Best Pop Vocal Album

Voyage - Abba

30 - Adele

Music of the Spheres - Coldplay

Special - Lizzo

Harry's House - Harry Styles

Best Dance/Electronic Recording

"Break My Soul" - Beyoncé

"Rosewood" - Bonobo

"Don't Forget My Love" - Diplo & Miguel

"I'm Good (Blue)" - David Guetta & Bebe Rexha

"Intimidated" - Kaytranada feat. H.E.R.

"On My Knees" - Rüfüs Du Sol

Best Dance/Electronic Music Album

Renaissance - Beyoncé

Fragments - Bonobo

Diplo - Diplo

The Last Goodbye - Odesza

Surrender - Rüfüs Du Sol

Best Instrumental Composition

"African Tales" - Paquito D'Rivera

"El País Invisible" - Miguel Zenón

"Frontiers (Borders) Suite: Al-Musafir Blues" - Danilo Pérez

"Refuge" - Geoffrey Keezer

"Snapshots" - Pascal Le Beouf

Best Arrangement, Instrumental or A Capella

"As Days Go By (An Arrangement of the Family Matters Theme Song)" - Armand Hutton

"How Deep Is Your Love' - Matt Cusson

"Main Titles (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)" - Danny Elfman

"Minnesota, WI" - Remy Le Beouf

"Scrapple from the Apple" - John Beasley

Best Arrangement, Instruments and Vocals

"Let it Happen" - Louis Cole

"Never Gonna Be Alone" - Jacob Collier

"Optimistic Voices/No Love Dying" - Cécile McLorin Salvant

"Songbird (Orchestral Version)" - Vince Mendoza

"2+2=5 (Arr. Nathan Schram)" - Nathan Schram & Becca Stevens

Best Rap Performance

"God Did" - DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

"Vegas" - Doja Cat

"Pushin P" - Gunna & Future feat. Young Thug

"F.N.F. (Let's Go)" - Hitkidd & Glorilla

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

Best Melodic Rap Performance

"Beautiful" - DJ Khaled feat. Future & SZA

"Wait For U" - Future feat. Drake & Tems

"First Class" - Jack Harlow

"Die Hard" - Kendrick Lamar feat. Blxst & Amanda Reifer

"Big Energy (Live)" - Latto

Best Rap Song

"Churchill Downs" - Jack Harlow feat. Drake

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"Wait For U" - Future Feat. Drake & Tems

"God Did" - DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

"Pushin P" - Gunna & Future feat. Young Thug

Best Rap Album

God Did - DJ Khaled

I Never Liked You - Future

Come Home the Kids Miss You - Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers - Kendrick Lamar

It's Almost Dry - Pusha T

Songwriter of the Year, Non-Classical

Amy Allen

Nina Charles

Tobias Jesso Jr.

The-Dream

Laura Veltz

Best Latin Pop Album

Aguilera - Christina Aguilera

Pasieros - Rubén Blades & Boca Livre

De Adentro Pa Afuera - Camilo

Viajante - Fonseca

Dharma + - Sebastián Yatra

Best Música Urbana Album

Trap Cake, Vol. 2 - Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Legendaddy - Daddy Yankee

LA 167 - Farruko

The Love & Sex Tape - Maluma

Best Latin Rock or Alternative Album

El Alimento - Cimafunk

Tinta Y Tiempo - Jorge Drexler

1940 Carmen - Mon Laferte

Alegoría - Gaby Moreno

Los Años Salvajes - Fito Paez

Motomami - Rosalía

Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano)

Abeja Reina - Chiquis

Un Canto Por México - El Musical

La Reunión (Deluxe) - Los Tigres del Norte

EP #1 Forajido - Christian Nodal

Qué Ganas de Verte (Deluxe) - Marco Antoni Solís

Best Tropical Latin Album

Pa'lla Voy - Marc Anthony

Quiero Verte Feliz - La Santa Cecilia

Lado A Lado B - Víctor Manuelle

Legendario - Tito Nieves

Imágenes Latinas - Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II - Carlos Vives

Best Compilation Soundtrack for Visual Media

Elvis

Encanto

Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (Vol. 2)

Top Gun: Maverick

West Side Story

Best Score Soundtrack for Visual Media (Includes Film and Television)

The Batman - Michael Giacchino

Encanto - Germaine Franco

No Time To Die - Hans Zimmer

The Power of the Dog - Jonny Greenwood

Succession: Season 3 - Nicholas Britell