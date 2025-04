Green Day abren su actuación en Coachella con American Idiot: "No soy parte de la agenda MAGA"

La legendaria banda de punk abrió su presentación con American Idiot, el tema principal de su álbum homónimo ganador del Grammy en 2004. Aunque originalmente fue escrita como una crítica a la política de George W. Bush durante la guerra de Irak, la banda actualizó la canción para dirigir su mensaje a Donald Trump, con Billie Joe Armstrong cantando: "No soy parte de una agenda MAGA".

Ese fue solo uno de los varios momentos cargados de contenido político a lo largo de la noche. Durante la interpretación de Jesus of Suburbia, por ejemplo, Armstrong incluyó la línea modificada: "Huyendo del dolor como los niños de Palestina".

Pese a estas referencias a la actualidad, Green Day supo equilibrar su discurso sin convertir el concierto en un mitin político. El repertorio, que puedes ver completo más abajo, abarcó toda su carrera, incluyendo clásicos como Holiday, Longview, Welcome to Paradise, Basket Case y su más reciente sencillo, One Eyed Bastard.

Además, el grupo rindió homenaje a algunas leyendas del rock durante el show: incorporaron los icónicos riffs de Iron Man de Black Sabbath en Hitchin’ a Ride, y tocaron la intro de Free Fallin’ de Tom Petty justo antes de lanzarse con su emblemática Wake Me Up When September Ends.

Green Day ofreció un show triunfal como cabeza de cartel del festival Coachella, celebrado el sábado 12 de abril en Indio, California.

Aunque era su primera vez actuando oficialmente en Coachella, el vocalista Billie Joe Armstrong ya había hecho una aparición memorable junto a The Replacements en 2014. Esta vez, Green Day no tardó en dejar su huella en la historia del festival con un potente setlist que recorrió décadas de éxitos.