La guía definitiva sobre lo que tienes que saber para los conciertos de Taylor Swift en Madrid

Desde hace semanas, la expectación por los conciertos de Taylor Swift en Madrid ha paralizado la vida de muchos fans de la de The Tortured Poets Department. La cantante estadounidense se presentará en el estadio Santiago Bernabéu el 29 y 30 de mayo, y los asistentes a los conciertos ya han comenzado a prepararse. En este artículo te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutar al máximo del evento del año en la capital española.

Horarios

Lo primero de todo, por supuesto, es conocer los horarios. Desde la promotora oficial de los conciertos, Last Tour, han informado que los horarios, tanto para el día 29 como para el día 30 de mayo, serán los siguientes:

Apertura de puertas : 16:30h.

: 16:30h. Paramore : 18:45h.

: 18:45h. Taylor Swift: 20:00h.

Objetos prohibidos en el concierto

Last Tour también ha publicado una lista detallada de artículos que no se podrán llevar al estadio. Es una lista larga y muy completa, así que saca papel y lápiz para apuntar y no olvidarte nada, que solo así podrás evitar sufrir cualquier tipo de contratiempo el propio día del concierto.

Así pues, entre los objetos vetados se encuentran pancartas que superen el tamaño A3 y bolsas mayores que una bolsa transparente o de tela. Además, se prohíben los objetos sonoros, así como cascos y cualquier prenda que pueda obstruir la visión de otros asistentes. También se prohíbe el ingreso con recipientes de vidrio, metal o plástico duro, aunque se permite una botella de agua de plástico transparente de hasta 50 cl.

No se permitirá la entrada con dispositivos de movilidad como patinetes y patines, ni con bebidas alcohólicas. Los aerosoles, perfumes y el tabaco también están vetados dentro del recinto. Entre los objetos peligrosos prohibidos se incluyen herramientas como destornilladores y cuchillos. Además, no se podrán llevar cámaras profesionales, ordenadores portátiles, tabletas ni dispositivos electrónicos similares.

Merchandising

Otro de los temas que más preocupan a los fans de Taylor Swift es el del merchandising. Este se podrá comprar durante los días 28, 29 y 30 de mayo. Para ello, todos los interesados contarán con tres puntos de venta diferentes, todos ellos cerca del Santiago Bernabéu:

Paseo de la Castellana, 160 (29 y 30 de mayo de 10:00h a 20:00).

(29 y 30 de mayo de 10:00h a 20:00). Calle Concha Espina, 1 (28 de mayo de 10:00h a 20:00h; 29 y 30 de mayo de 10:00h a 00:30h).

(28 de mayo de 10:00h a 20:00h; 29 y 30 de mayo de 10:00h a 00:30h). Plaza Pablo Ruíz Picasso, 2 (28, 29 y 30 de mayo de 10:00h a 20:00h).

Cabe señalar que en estos puntos de venta podrás comprar sin tener entrada para el concierto. La lista de precios es la siguiente: