Estos son los momentos en que puedes ir al baño durante el concierto de Taylor Swift sin perderte ninguna canción

Estamos finalmente en la semana de Taylor Swit en España en la que los swifties de nuestro país van a poder disfrutar de su artista favorita el miércoles 29 y el jueves 30 de mayo en el Santiago Bernabéu.

Los preparativos para el concierto son muy grandes desde elegir de que era va a ser tu outfit a aprenderte todas las nuevas canciones de TTPD pasando por hacer pulseras que poder intercambiar con otras Swifties.

Pero hay gente que está yendo más allá que se ha pedido el día en el trabajo y hasta el día de después para poder preparase, vivir el concierto y reponerse con tranquilidad.

Hace poco os contamos la historia de una fan que explicaba que había decidió ponerse pañales para asistir al concierto de Taylor y no perderse ninguna canción si le entraban ganas de ir al baño.

Realmente no hace falta ser tan radical y existen mejores maneras de enfrentarte al concierto. Ha sido una swiftie británica le que decidió coger el cronómetro y apuntar exactamente cuanto duraban cada uno de los descansos entre las distintas eras del concierto para que los fans sepan calcular cuando pueden irse al baño sin perderse ninguna canción.

1. Lover a Fearless

Esta es bastante larga y si corres justo cuando termine Lover y tendrás 2 minutos y medio para ir al baño y volver justo antes de que empiece a cantar.

2. Fearless a Red

Una de las transiciones relativamente más cortas. Si corres al final de Love Story tienes 1 minuto y 40 segundos para ir al baño antes de 22.

3. Red a Enchanted

Tienes 2 minutos y 50 segundos para ir al baño antes de la última frase de All Too Well y si te pìerdes el final de la canción tendrías más de 4 minutos.

4. Enchanted a Reputation

Corre directamente tras Enchanted y tendrás 2 minutos antes de que ella comience a prepararse, pero te perderás la transición más icónica de todo el espectaculo.

5. Reputation a Folkmore

Tienes 3 minutos enteros si corres cuando termina de cantar LWYMMD y llegas a tiempo a Cardigan. Esta es la transición más larga del concierto.

6. Folkmore a 1989

Es un poco corta pero tienes 1 minuto y 50 segundos si corres tras Willow para llegar a tiempo para Style.

7. 1989 a TTPD

Aquí tienes 2 minutos y 30 segundos antes de que empiece But Daddy I Love Him si vas justo al terminar Bad Blood.

8. Acoustic set a Midnights

Tienes 2 minutos para correr al baño entre el final del set acústico y Laveder Haze si las canciones sorpresa no te han destrozado.

9. No vayas al baño

No vayas justo después de I Can Do It With A Broken Heart donde sólo tendrás 30 segundos. También ten cuidado entre Paramore y Taylor Swift que hay gente en Paris que se perdió la primera canción haciendo esto.